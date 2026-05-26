Galicia recibirá 11,7 millones para reforzar la atención primaria

El Consejo de Ministros autorizó este martes el reparto territorial de 172,4 millones de euros para impulsar la Atención Primaria y Comunitaria en 2026. A Galicia le corresponden 11.722.712 euros, al haber acreditado, como el resto de comunidades de régimen común, los requisitos vinculados a recursos humanos y estabilidad docente que daban acceso al 100 % de los créditos condicionados.

¿A dónde irán?

Los fondos servirán para desplegar el Marco Estratégico de Atención Primaria y el Plan de Acción 2025-2027. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de la capacidad diagnóstica en los centros de salud, la renovación de equipamiento clínico, la reducción de carga administrativa y la incorporación de inteligencia artificial para transcribir consultas.

La financiación también cubrirá programas de salud comunitaria, escuelas de salud, revisión segura de la medicación en pacientes crónicos y polimedicados, detección temprana de violencia de género y medidas de humanización en la atención al nacimiento y la lactancia. El reparto se calcula por población protegida equivalente, con correcciones por superficie, dispersión e insularidad.