Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
ZapateroIago AspasTransferencia AP-9PAU GaliciaEl secreto del MundialFuerzas Armadas VigoMemoria histórica
instagramlinkedin

Sanidad

Galicia recibirá 11,7 millones para reforzar la atención primaria

Los fondos permitirán mejorar el equipamiento clínico, ampliar la capacidad diagnóstica e incorporar herramientas de inteligencia artificial en las consultas de los centros de salud

Acceso a un punto de atención continuada en Galicia.

Acceso a un punto de atención continuada en Galicia. / Marta G. Brea

Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

El Consejo de Ministros autorizó este martes el reparto territorial de 172,4 millones de euros para impulsar la Atención Primaria y Comunitaria en 2026. A Galicia le corresponden 11.722.712 euros, al haber acreditado, como el resto de comunidades de régimen común, los requisitos vinculados a recursos humanos y estabilidad docente que daban acceso al 100 % de los créditos condicionados.

¿A dónde irán?

Los fondos servirán para desplegar el Marco Estratégico de Atención Primaria y el Plan de Acción 2025-2027. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de la capacidad diagnóstica en los centros de salud, la renovación de equipamiento clínico, la reducción de carga administrativa y la incorporación de inteligencia artificial para transcribir consultas.

Noticias relacionadas y más

La financiación también cubrirá programas de salud comunitaria, escuelas de salud, revisión segura de la medicación en pacientes crónicos y polimedicados, detección temprana de violencia de género y medidas de humanización en la atención al nacimiento y la lactancia. El reparto se calcula por población protegida equivalente, con correcciones por superficie, dispersión e insularidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
  2. El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
  3. Sanidade da el primer paso para sustituir las llamadas telefónicas en las listas temporales del Sergas
  4. Más de 1.700 rayos en 24 horas: media Galicia en alerta por tormentas este sábado
  5. ¿Cómo se diagnostica la depresión o ansiedad? Este es el test que utiliza el Sergas
  6. Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
  7. Calidad del aire en Galicia hoy: cómo consultar el mapa del polvo llegado de África y saber si afecta a tu zona
  8. Doce obras de Vigo, Pontevedra y Ourense ganan los Premios Gran de Area de Arquitectura 2025

Galicia recibirá 11,7 millones para reforzar la atención primaria

Galicia recibirá 11,7 millones para reforzar la atención primaria

Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP

Luz verde a la propuesta para transferir la AP-9 a Galicia pese al rechazo del PP

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

Galicia encara la última jornada del MIR con 80 plazas de Familia todavía vacantes: casi 4 de cada 10

Una sentencia abre la puerta a abonar nocturnidad y festivos a 5.000 empleados de la Xunta durante las bajas y las vacaciones

Una sentencia abre la puerta a abonar nocturnidad y festivos a 5.000 empleados de la Xunta durante las bajas y las vacaciones

Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Los profesores podrán revisar gafas, bolígrafos y calculadoras durante la PAU: si pillan a un alumno copiando, será expulsado

Galicia, Asturias y Murcia reiteran en Santiago que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica lamina el «principio de igualdad»

Del abuelo al rescate, a la playa o al hotel donde repasar: Ledicia Costas, Pedro Feijóo, Jorge Mira, Esther Estévez y Ana Ulla reviven «aquella maravillosa selectividad»

O’Mega rechaza que el Sergas ligue el plus de productividad médica a la duración de las bajas laborales

O’Mega rechaza que el Sergas ligue el plus de productividad médica a la duración de las bajas laborales
Tracking Pixel Contents