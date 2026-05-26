Sanidad
Galicia recibirá 11,7 millones para reforzar la atención primaria
Los fondos permitirán mejorar el equipamiento clínico, ampliar la capacidad diagnóstica e incorporar herramientas de inteligencia artificial en las consultas de los centros de salud
El Consejo de Ministros autorizó este martes el reparto territorial de 172,4 millones de euros para impulsar la Atención Primaria y Comunitaria en 2026. A Galicia le corresponden 11.722.712 euros, al haber acreditado, como el resto de comunidades de régimen común, los requisitos vinculados a recursos humanos y estabilidad docente que daban acceso al 100 % de los créditos condicionados.
¿A dónde irán?
Los fondos servirán para desplegar el Marco Estratégico de Atención Primaria y el Plan de Acción 2025-2027. Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de la capacidad diagnóstica en los centros de salud, la renovación de equipamiento clínico, la reducción de carga administrativa y la incorporación de inteligencia artificial para transcribir consultas.
La financiación también cubrirá programas de salud comunitaria, escuelas de salud, revisión segura de la medicación en pacientes crónicos y polimedicados, detección temprana de violencia de género y medidas de humanización en la atención al nacimiento y la lactancia. El reparto se calcula por población protegida equivalente, con correcciones por superficie, dispersión e insularidad.
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