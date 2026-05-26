Galicia encara el MIR con 92 plazas de Familia todavía vacantes en la última jornada

Galicia llega al último día de adjudicación MIR con un problema menos abultado que en la víspera, pero igual de localizado: 92 plazas vacantes, todas ellas de Medicina Familiar y Comunitaria.

No hay en el listado de vacantes huecos pendientes en Medicina Interna, Pediatría, Anestesiología, Radiodiagnóstico, Psiquiatría, Urgencias u otras especialidades hospitalarias. El vacío sigue concentrado en la especialidad que sostiene la puerta de entrada al sistema sanitario, según los datos disponibles en el Ministerio de Sanidad al cierre del proceso de este martes.

La jornada de hoy ha reducido el volumen de plazas pendientes (desde 105), pero no ha cambiado la fotografía del todo. Según el listado actualizado de plazas adjudicadas, Galicia suma ya 431 adjudicaciones en Medicina, de las que 115 corresponden a Medicina Familiar y Comunitaria.

Si se cruzan las plazas cubiertas y las que aún siguen vacantes, Familia aparece como la especialidad con mayor volumen de oferta y, al mismo tiempo, como la gran damnificada del proceso: de 207 plazas ofertadas, 92 continúan sin adjudicar a falta de una sola jornada para que se cierre el proceso en España.

Santiago, la más afectada

El mapa de las vacantes es el siguiente: Santiago de Compostela encabeza el listado con 17 plazas vacantes de Familia. Le siguen Lugo, con 16; Ourense, con 14; Ferrol, con 12; Pontevedra, con 11; y Povisa, en Vigo, con 10. En la provincia de Lugo, la situación se extiende más allá de la capital: Burela suma 6 vacantes y Monforte de Lemos, 3. En el otro extremo, A Coruña conserva solo 2 plazas pendientes y la unidad vinculada al CHUVI de Vigo mantiene una única vacante.

La lectura de fondo es incómoda para la planificación sanitaria. No se trata de una falta genérica de médicos residentes interesados en Galicia, sino de una desafección específica hacia determinadas plazas de Atención Primaria. Las adjudicaciones muestran que las especialidades hospitalarias se han ido cubriendo a lo largo del proceso, muchas de ellas con números de orden muy bajos (anteriores al mil), mientras Familia resiste hasta los últimos compases y queda expuesta a una última jornada (mañana) que será decisiva.

Excepciones

También hay excepciones que ayudan a afinar el diagnóstico. A Coruña aparece como una de las áreas con mejor comportamiento relativo: registra 37 adjudicaciones de Familia y solo 2 vacantes. El CHUVI de Vigo también ofrece una imagen de mayor capacidad de atracción, con 26 adjudicaciones y una única plaza pendiente. Frente a esos polos, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Povisa, Burela y Monforte conforman el mapa de la alerta.

La última jornada puede reducir todavía este vacío, pero difícilmente lo tapará por completo.