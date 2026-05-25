La Xunta pide al Gobierno que defienda en la UE la valorización energética de residuos

La Xunta de Galicia ha pedido al Gobierno central que defienda en la Unión Europea las plantas de valorización energética de residuos para evitar que tengan que comprar derechos de emisión equivalentes a las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera al incinerar la basura. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha hecho esta petición en una carta remitida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, para transmitirle la "inquietud" del Gobierno gallego por la ampliación del actual mercado de carbono.

En Galicia, alrededor de la mitad de los residuos se incineran para transformarse en energía en la planta de la sociedad público-privada de Sogama, que gestiona los residuos urbanos del 97 % de los municipios gallegos. La Consellería ha alertado en un comunicado de que está previsto aplicar el nuevo Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) de la Unión Europea a las plantas de valorización energética, por lo que Sogama tendría que comprar derechos de emisión para compensar el CO2 emitido a la atmósfera.

Vázquez ha argumentado que la aplicación del RCDE no está teniendo en cuenta que muchas de estas instalaciones "prestan un servicio público esencial" y deben procesar todos los desperdicios recibidos con independencia de su composición o su contenido de CO2. Y ha asegurado que no existe una alternativa tecnológica para sustituir "de inmediato" la valorización energética y tratar los residuos no reciclables.

La Xunta estima que Sogama tendrá que asumir un coste adicional de 14 millones de euros al año para cumplir con esta nueva obligación, "lo que repercutiría también en el importe del canon" que le pagan los municipios y podría comprometer la viabilidad de la planta, ha afirmado.

Esos recursos destinados a comprar derechos de emisión "dejarían de invertirse en mejoras ambientales o tecnológicas en las propias instalaciones", ha añadido. La conselleira ha advertido de que previsiblemente se derivarán más residuos al vertedero por ser una alternativa más interesante a nivel económico, pese a tener más impacto ambiental.

"La incorporación de las plantas de valorización energética al RCDE no contribuirá, ni a corto ni a medio plazo, a incrementar los niveles de reciclaje ni a mejorar la protección ambiental. Por el contrario, podría dificultar seriamente el cumplimiento de los objetivos en materia de vertidos, fijados en un máximo del 10 % para 2035", ha concluido Vázquez.

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La misiva fue acompañada de un informe ejecutivo "avalado por asociaciones de distintos países europeos que representan más de la mitad de los residuos urbanos que se generan en la UE", según la Consellería, y que defienden también la exclusión de este sector del nuevo RCDE. Esta cuestión será abordada en Bruselas el próximo mes de junio, y la Xunta pide que España incida en la "singularidad" de este tipo de instalaciones y advierta del impacto "económico y social" de la medida.