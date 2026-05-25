La Xunta habilitará un asistente virtual para resolver dudas judiciales

La Xunta pondrá en marcha un asistente virtual especializado para orientar a la ciudadanía en sus trámites judiciales y facilitar el uso de los servicios digitales de la Administración de justicia. La herramienta, denominada Conversa Xustiza, forma parte del nuevo Plan Senda 2028, aprobado este lunes por el Consello de la Xunta y dotado con 24,4 millones de euros. Según explicó el presidente, Alfonso Rueda, en los últimos años la inversión para digitalizar los servicios judiciales de Galicia supera los 40 millones de euros. El objetivo, explicó, es avanzar hacia una justicia más eficaz, personalizada y accesible, con especial atención a las personas que viven en zonas rurales o que tienen dificultades para desplazarse.

Para ello, una de las próximas medidas será la puesta en marcha de un asistente virtual especializado que proporcionará soporte técnico para los servicios digitales e información y orientación en un lenguaje más natural y comprensible sobre los servicios o trámites pertinentes.

Este formará parte de un sistema más amplio de atención remota, que entre otras cuestiones permitirá hacer trámites por videoconferencia. Este servicio beneficiará especialmente a vecinos de áreas rurales, personas con problemas de movilidad y usuarios que hasta ahora tenían que desplazarse a una sede judicial para determinadas gestiones.

En el ámbito interno, el Plan Senda 2028 sustituirá el actual sistema de gestión procesal Minerva por Atenea, una plataforma bilingüe e interoperable, adaptada al nuevo modelo de tribunales de instancia. También incorporará nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial, como un visor inteligente del expediente judicial, asistentes para profesionales, gestión forense inteligente y certificados de firma cuántica para abogados y personal judicial.

Todo ello se hará, aseguró el presidente, manteniendo la atención presencial, entendiendo que "todavía hay muchas personas que la necesitan".