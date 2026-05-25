Un millar de médicos de familia piden al Sergas que desvincule el plus de productividad del control de las bajas laborales

Casi un millar de médicos de familia han suscrito un manifiesto en el que piden al Sergas que desvincule el plus de productividad del control de la duración de las bajas laborales. Se trata de un indicador incluido en los Acuerdos de Gestión por el cual se fija como objetivo a los facultativos de Primaria que ajusten el tiempo de las incapacidades temporales a los periodos estándar que fija la Seguridad Social.

Este criterio ya estaba recogido en los objetivos de 2025 como uno de los puntos que se tenían en cuenta a la hora de cobrar el plus de productividad, pero no ha sido hasta ahora cuando los médicos de familia han decidido protestar y exigir al Sergas su retirada, coincidiendo con el anuncio de la Xunta de poner en marcha un plan para reducir las bajas laborales.

Los facultativos alegan que «no está en sus manos» alcanzar este objetivo y recuerdan que la incapacidad temporal «es un derecho colectivo de las personas trabajadoras». Y advierten que, detrás de las bajas de mayor duración, están las listas de espera por una consulta en Primaria o el retraso en realizar pruebas diagnósticos o cirugías.

Rueda

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordó que estos incentivos «ya estaban aplicándose con anterioridad» y que «no es algo nuevo». Sostiene que ahora está «más de actualidad» por el «decidido impulso» de la Xunta al control de las bajas. Y defiende que ya existen mejoras solo por estar «hablando de este tema», puesto que las «cifras muestran» que los resultados en Atención Primaria en la duración de bajas «mejoraron sensiblemente» respecto al año pasado.

Incide en que lo que se busca «no es poner en duda, ni muchísimo menos», a los profesionales sanitarios, a los que considera un elemento «fundamental». Apuesta por «mejorar los tiempos», lo que «va en beneficio de todos».

En una comparecencia en la que «agradeció» que UGT se mantenga en el diálogo social, Alfonso Rueda afirmó que «habría que preguntar las verdaderas razones» de CC.OO. para retirarse de esta mesa, lo cual ve «difícil de entender de un modo objetivo».

Al respecto, pregunta si esta decisión de Comisións Obreiras «le hace un favor a sus representados». También reprocha que la CIG «nunca quiere participar en nada». «Yo lo lamento mucho», agregó. En todo caso, avanza que seguirán trabajando en el marco del diálogo social «con todos aquellos quieran estar» para «resolver un grave problema». «Los que están para hacer política simplemente, con esos es imposible», reprocha.