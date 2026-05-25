Galicia refuerza la atención a la diversidad con la incorporación o consolidación de 400 profesionales de apoyo en las aulas

Durante los próximos cuatro años, hasta 2030, la Xunta invertirá 118 millones en el nuevo plan para el impulso de la atención a la diversidad en Galicia, que, entre otras cuestiones, revisará la normativa para garantizar que las familias puedan elegir la modalidad educativa que mejor se adapte a sus hijos (bien sea ordinaria, especial o mixta) y promoverá la contratación o consolidación de 400 profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y orientación. Las medidas, señalaron el presidente, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, empezarán a aplicarse a partir del próximo curso, en septiembre.

Según ha explicado el conselleiro de Educación en la presentación del plan tras su aprobación en el Consello de Goberno, esta medida se enmarca en el proceso de modernización educativa «más amplio y ambicioso de los últimos 30 años», puesto en marcha en 2023 gracias al Acuerdo de Mejoras firmado con los sindicatos CC.OO., ANPE, UGT y, posteriormente, CSIF. Haciendo un repaso por algunas de las medidas implantadas, destacó por ejemplo la ponderación por dos o por tres de los alumnos con necesidades especiales a la hora de conformar los grupos de clase.

Pero a pesar de haber «avanzado mucho», siendo, tal y como destacó la Xunta, «la comunidad más inclusiva de España» con el 94% de los alumnos con necesidades especiales estudiando en centros ordinarios, en la cartera gallega de Educación tienen claro que «todavía queda mucho por hacer».

En esta línea va el nuevo plan gallego para el impulso de la atención a la diversidad, que, entre sus medidas más destacadas, incluye la incorporación de nuevos profesionales de apoyo en el sistema gallego de educación. Por un lado, en Secundaria se contratarán 200 nuevos profesionales de Pedagogía Terapéutica, la mitad en septiembre y el resto en el curso 2027-2028. Por el otro, en Primaria se consolidarán 150 puestos de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, y el próximo curso se contratarán 50 nuevos profesionales en los departamentos de orientación.

Blindar la educación a la carta: las familias deciden

Otra de las medidas incluye una revisión normativa, que tendrá como objetivo «blindar» la denominada «educación a la carta» en función de las necesidades educativas de las familias y los alumnos. De este modo, se plantea un modelo en el que, por ley, se asegure que tengan a disposición «todas las opciones de escolarización posible», y puedan decidir libremente entre la modalidad ordinaria, los centros de educación especial, o una combinación de ambos. «Es decir, que el alumno pueda estar unos días en un centro ordinario y otros en un centro de educación especial, o unas horas en un aula ordinaria y otras en una de educación especial integrada en su propio centro», señaló el conselleiro.

También se fomentará la formación específica de atención a la diversidad, que se incluirá en el plan de formación permanente del profesorado a partir del próximo curso, e, igual que en otros ámbitos de la Administración autonómica, se trabajará para reducir la burocracia. Esto se hará gracias a la herramienta EdugalIA, ahora en licitación, que mediante el uso de inteligencia artificial aplicada a la gestión educativa permitirá «optimizar las tareas de gestión de los departamentos de orientación». Del mismo modo, se avanzará en la digitalización de los trámites necesarios y la mejora de la coordinación entre especialistas, centros educativos y familias. Se trata, señaló Rodríguez, de «una serie de cuestiones de carácter técnico que van a contribuir a reducir la burocracia para que los profesionales tengan más tiempo para dedicarse a sus funciones».

Para todo ello, el Gobierno gallego aprobó este lunes una dotación de 118 millones de euros, «consciente de que vivimos en una sociedad cada vez más diversa donde, en las aulas, conviven estudiantes muy diferentes, con diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, situaciones personales y necesidades educativas tremendamente diversas». «Con este plan queremos garantizar que cada alumno recibe la atención que necesita para poder desarrollar todo su potencial», zanjó el titular de Educación al respecto.