Galicia, cuarta comunidad que menos aporta a la dependencia

Galicia es, según datos recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, la cuarta comunidad que menos porcentaje de inversión aporta a la dependencia, un 67,1%, solo por delante de La Rioja (el 59,8%), Castilla y León (63,3%), Andalucía (66%). En el lado contrario, de las autonomías que más aportan, están País Vasco (85,3%), Navarra (81,4%) y Baleares (81,3%).

En cuanto a la inversión por persona potencialmente dependiente, en Galicia esta ascendió a 1.490 euros, lo que la sitúa como la última comunidad en nivel de inversión en este índice, que se ubica en la media española en 2.034 euros. En total, el gasto certificado en dependencia que ejecutó Galicia el año pasado, según este informe, fue de 733,7 millones de euros.

A raíz de este informe, desde la Consellería de Política Social han señalado que Galicia es una de las comunidades con mejor gestión de la dependencia, y que los datos dejan en evidencia la falta de financiación del Gobierno central, que "en el último año redujo su allega del 34% al 32%, lo que supone 250 millones de euros menos".

Ponen el foco, además, que el informe no refleja que en la comunidad la mayoría de los dependientes prefieren ser atendidos en sus hogares; y en que no se puede hacer una comparativa entre comunidades por personas potencialmente dependientes (mayores de 65 años) porque, si bien Galicia está envejecida, esto no significa todos los que superen esta edad sean dependientes.

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Por todo ello, destacan que la Xunta apuesta por un modelo en el que los mayores tienen la "libertad de elegir dónde y cómo ser cuidados", y que fue la comunidad en la que más aumentó el número de personas atendidas y más se redujo la lista de espera.