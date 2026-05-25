Es el tic-tac de un reloj que marca un hábito peligroso. En Galicia, perder puntos al volante no es algo anecdótico: sucede cada siete minutos. En 2025, fueron sorprendidos en las carreteras de la comunidad más de 75.000 conductores de riesgo, es decir, que fueron denunciados por una infracción grave: una multa económica de hasta mil euros y, además, la retirada de entre dos y seis puntos del carné. El balance cae ligeramente respecto al año anterior, un 2,3% menos, según el análisis de los datos de la Jefatura de Tráfico de A Coruña, desde donde se coordinan los centros territoriales de Galicia. Pero ese descenso es un espejismo, ya que la caída en el conjunto autonómico se explica casi por completo por el desplome en Lugo, que reduce la cifra de sancionados con retirada de puntos en su red viaria un 31% y maquilla la tendencia real del resto del territorio. A Coruña, Ourense y, sobre todo, Pontevedra empeoran sus cifras.

La tasa gallega se sitúa en 433,6 sancionados con pérdida de puntos por cada 10.000 conductores censados, ligeramente por debajo de los 445,7 del año anterior. Pero el reparto interno dibuja un mapa desigual. Pontevedra se sitúa en el epicentro de las infracciones de riesgo al volante: 32.940 sancionados en un año, el 43,7% del total gallego, y una tasa de 533,7 por cada 10.000 conductores, la más alta de la comunidad. Lugo, pese a su desplome, sigue en cifras elevadas —500 por cada 10.000—, mientras A Coruña sube un 3,1% —más de 27.800 automovilistas de riesgo sancionados, una media de 386 por cada 10.000— y Ourense, un 4,4% —cerca de 4.800 en su red viaria y una tasa de 259—. La conclusión es clara: Galicia no mejora; simplemente, Lugo frena en seco.

La dimensión diaria del fenómeno es contundente. En 2025, una media de 206 conductores perdieron puntos cada día, nueve a la hora… Uno cada siete minutos. Y la mitad de ellos por lo mismo: exceso de velocidad, la infracción que gobierna el mapa sancionador gallego. Un total de 39.460 conductores fueron sancionados con multa y retirada de puntos por correr más de la cuenta, el 52,4% del total. El alcohol se mantiene en cifras muy altas —13.078 sancionados, unos 36 al día— y las drogas suben un 3,7% —casi 6.000 conductores interceptados—. En cambio, el uso del móvil —un 16% menos— y el cinturón —un 12,4% menos— muestran descensos significativos, aunque siguen siendo comportamientos de riesgo muy extendidos, con más de 6.700 y casi 5.500 denunciados, respectivamente.

Provincias

El análisis provincial revela un territorio que se mueve en direcciones opuestas. Pontevedra dispara las sanciones por velocidad, con un 21,9% más que el año anterior, y se convierte en el gran foco de presión para la DGT. A Coruña crece en alcohol, un 16,8%, y drogas, un 12,1%, lo que apunta a un deterioro de este tipo de comportamientos al volante. Ourense también sube en velocidad, un 12,9%, y drogas, un 8,4%, mientras Lugo, en cambio, cae en todos los frentes: velocidad, alcohol, drogas, móvil y cinturón. Su desplome es tan pronunciado que condiciona el balance autonómico.

En puntos detraídos, Galicia pasó de 294.541 retirdados en 2024 a 287.376 el año pasado, un descenso del 2,4%. Traducido al día a día, supone 787 puntos retirados cada jornada y 32,8 cada hora. La cifra refuerza la idea de que el sistema de sanciones sigue funcionando a pleno rendimiento, aunque con un comportamiento provincial muy desigual.

¿Qué lectura deja el balance de las infracciones de riesgo detectadas el año pasado en las carreteras gallegas? Por un lado, Galicia circula a dos velocidades: mientras tres provincias empeoran, Lugo se desploma y arrastra el total autonómico hacia abajo. Por otro, la velocidad domina por completo el mapa de sanciones con retirada de puntos, especialmente en Pontevedra, donde las multas por este motivo crecen casi un 22%. La radiografía final es la de una comunidad donde más de 200 conductores pierden puntos de su licencia cada día y donde el comportamiento al volante se está polarizando por provincias.