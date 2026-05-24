Los embates del mar y los ríos elevan a más de 8 millones anuales los daños causados por inundaciones en Galicia

Los temporales marítimos, las crecidas de los ríos y los episodios de lluvia intensa dejan cada año en Galicia una factura asegurada que supera, al menos, los 8 millones de euros. La cifra es la suma de los daños reconocidos en la demarcación Galicia-Costa, gestionada por la Xunta, y de los registrados en la mitad oriental de la comunidad, bajo competencia estatal mediante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Pero se trata solo de los bienes asegurados por los que el Consorcio de Compensación del Seguro tuvo que abonar indemnizaciones, por lo que el resultado total de los perjuicios sería bastante superior, ya que quedan fuera numerosos gastos públicos y privados, desde reparaciones de infraestructuras hasta actuaciones de emergencia o pérdidas no cubiertas por las pólizas.

Las cifras aparecen en los documentos de revisión del mapa de zonas con riesgo de sufrir inundaciones, que va por su tercera revisión, en este caso, para el periodo 2028-2033. Según los datos del Consorcio correspondientes al período 2005-2017, solo en Galicia-Costa las indemnizaciones por inundaciones y embates de mar alcanzaron 84,8 millones de euros, con una media anual de 6,5 millones y algo más de un millar de siniestros cada año.

A esa cantidad se añaden otros 1,3 millones de euros al año en daños en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. En su caso, la serie histórica es más reducida, pues solo alcanzan el periodo comprendido entre los años 2019 y 2023. En ese lustro, las indemnizaciones se acercaron a los 7 millones de euros, con unos 300 siniestos registrados.

El dato aparece en un momento en el que las administraciones están actualizando la planificación frente a este tipo de riesgos. El documento de Galicia-Costa, junto con el correspondiente al Miño-Sil, tiene como finalidad revisar y actualizar las áreas con riesgo potencial significativo de inundación, conocidas como ARPSI, además de adaptar la cartografía de peligrosidad y las medidas de prevención, alerta y recuperación.

El nuevo recuento refleja la amplitud del fenómeno en Galicia. En la demarcación Galicia-Costa se han definido 200 áreas de riesgo de inundación, de las que 172 corresponden a zonas fluviales y 28 a áreas costeras. En la cuenca del Miño-Sil hay otras 210. En total, la comunidad suma 410 áreas identificadas con riesgo relevante de anegamiento, repartidas entre cauces, márgenes urbanizadas, zonas bajas y tramos del litoral expuestos a los efectos del mar.

Los documentos acaban de iniciar otro procedimiento de información pública. Ahora se somete a consulta el borrador inicial del Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones, si bien cada administración, la Xunta y la del Estado, sigue cada una un camino independiente. Las medidas previstas apuntan a reforzar la ordenación del territorio, mejorar los sistemas de predicción y alerta, conservar cauces y litoral, adaptar infraestructuras y reducir la vulnerabilidad de viviendas, servicios y equipamientos situados en zonas inundables.