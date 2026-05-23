La Xunta inicia el lunes la vacunación frente al virus del papiloma humano a los varones de hasta 25 años

La Xunta pondrá en marcha el próximo lunes una nueva ampliación de la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH), dirigida a todos los varones de hasta 25 años. Con esta medida, el Ejecutivo gallego abre la posibilidad, en este caso, de inmunizarse contra la infección de transmisión sexual más común a todos los jóvenes nacidos desde el año 2001.

En el año 2022, la Consellería de Sanidade introdujo esta vacuna en el calendario gallego de inmunización a lo largo de toda la vida para todos los varones de 12 años. Así, y tras diferentes ampliaciones de la cobertura, la inmunización de los jóvenes se fue extendiendo hasta los 19 años, luego hasta los 21 y ahora llega a los jóvenes de hasta 25 años. En el caso de la población femenina, su vacunación fue incluida de forma sistemática en el programa gallego desde el año 2008.

La pauta de vacunación para estas nuevas cohortes consistirá en la administración de una sola dosis, siguiendo las recomendaciones vigentes y simplificando el proceso de inmunización.

Las personas que deseen vacunarse frente al virus del papiloma humano podrán solicitar su cita a través de la aplicación Sergas Móbil o llamando a su centro de salud.

El virus del papiloma humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. La mayoría de las veces la infección se resuelve sola pero, si permanece, es un colaborador imprescindible para el desarrollo de cáncer de cuello de útero, vulva, vagina, ano, pene, orofaringe y boca en hombres o mujeres.

Con el objetivo de reducir la circulación del virus entre la población gallega, el Ejecutivo gallego destina una partida de 982.827 euros para vacunar a alrededor de 21.000 varones nacidos entre los años 2001 y 2003.

La ampliación de la población diana masculina repercutirá directamente en la salud de los hombres y mujeres gallegas en cuanto a la morbimortalidad vinculada a este virus. De este modo, la Xunta reafirma su compromiso con la calidad asistencial y la prevención, garantizando que las cohortes de mayor edad que no fueron incluidas inicialmente en el calendario sistemático tengan acceso a la máxima protección.