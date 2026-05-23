Sumar se propone concurrir a municipales y autonómicas en Galicia con Ferrol como modelo

El secretario general de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, ha afirmado este sábado que la formación se propone como objetivo concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas en esta comunidad siguiendo el modelo de confluencia alcanzado en Ferrol.

Esta misma semana, los representantes de Ferrol en Común, Sumar, Anova, Esquerda Unida y Podemos alcanzaron un acuerdo para armar un frente amplio de cara a los próximos comicios locales, una unidad de acción que Sumar aspira a alcanzar en otros lugares y citas electorales en Galicia.

López ha participado esta mañana en Ames en un encuentro de miembros del partido de diferentes municipios con representación de agrupaciones de izquierdas, en el que ha atendido a los medios para trasladar que la organización apuesta por «expandir el voto» entre la izquierda en futuras elecciones.

«Vamos a reforzar aquellos espacios políticos existentes y transformadores», ha asegurado el secretario general del movimiento, que también se ha comprometido a que la organización pueda concurrir y obtener representación en lugares donde no dispone de ella en la actualidad.

Asimismo, se ha adherido a la estrategia trazada por Movimiento Sumar a nivel estatal de cara a futuras convocatorias de elecciones generales, pero ha advertido de que «tiene que venir acompañada de más», de «generación de ilusión» y de una «refundación» del propio estado del bienestar y sus pilares.

De cara a las autonómicas, López ha comentado que serán necesarias para «consolidar» la estrategia de «ampliación» del partido, que no obtuvo representación en los pasados comicios celebrados en febrero de 2024, después de ya haberse quedado fuera del Parlamento gallego en las elecciones de 2020.

Yolanda Díaz estará «donde ella quiera estar»

Tras hablar de las futuras elecciones gallegas, el dirigente de Movemento Sumar Galicia ha sido preguntado por si la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, será la candidata; a lo que ha respondido que «estará donde ella quiera estar».

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En todo caso, ha recordado que Díaz manifestó su intención de no repetir como candidata en las generales porque necesitaba de «tiempo a nivel personal para descansar» y ha valorado el trabajo llevado a cabo en su etapa en el Ejecutivo estatal.