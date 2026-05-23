Los siete gallegos de la flotilla a Gaza interceptada por Israel llegarán esta noche a Santiago
El Gobierno español confirma que cuatro de los más de 40 españoles de la flotilla necesitaron asistencia sanitaria tras su retención en Israel
E. P.
La delegación gallega de la flotilla que viajaba a Gaza, abordada en el Mediterráneo esta semana, regresará esta noche a Santiago de Compostela. Lo harán después de haber estado retenidos por Israel y, posteriormente, ser deportados vía Turquía, a donde llegaron en la tarde del jueves.
La Global Sumud Flotilla ha confirmado que la vuelta se producirá después de un «arduo» trabajo de documentación y atención médica en la jornada del viernes. En este sentido, el ministro de Asuntos Exterior, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares desveló que cuatro de los más de 40 españoles a bordo necesitaron asistencia sanitaria, sin entrar en detalles.
De esta forma, los siete gallegos volarán este sábado, junto al resto de españoles, desde el aeropuerto de Estambul y llegarán hasta Madrid en primer lugar. Desde allí, cogerán un tren hasta la Estación Intermodal de Santiago de Compostela, a donde llegarán a las 22.00 horas. En concreto, se trata de: Sandra Garrido, Alberte Pagán, Ana Fuentes, Andrea Morales, Benito González, Duarte Ferrín y Xurxo Porritt.
Según la delegación gallega de apoyo a los activistas, todos ellos están «bien de salud». Global Sumud Flotilla está documentando los «numerosos abusos, torturas y la violencia extrema» con la que fueron tratadas las persoas integrantes de la flotilla. «Algunos de los casos más graves requirieron de atención médica especializada en la capital turca», añade el comunicado.
En base al relato de activistas españoles , entre las situaciones vividas, se encuentran privación del sueño, golpes, descargas eléctricas con táseres y bridas tan apretadas que entumecían las manos. Días atrás, los abogados de Adalah --que les brindan asesoría legal-- ya denunciaron «violencia extrema» y se refirieron a situaciones de «acoso sexual y humillación».
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