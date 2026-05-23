La nueva pandemia
Los trastornos mentales ya acaparan más de un tercio de las consultas al médico de familia y sobrecargan aún más la Atención Primaria
La incorporación de psicólogos clínicos descargará de trabajo a los facultativos pero solo atenderán los casos leves o moderados. Los pacientes con problemas graves serán derivados al hospital donde, en casos preferentes, serán atendidos en un plazo de 15 días.
El aumento de trastornos psicológicos entre la población tiene ya «un impacto directo» en la carga asistencial que sufren los médicos de familia, tal y como reconoce la Consellería de Sanidade, que advierte que «entre un tercio y la mitad» de las consultas de Primaria están relacionadas «directa o indirectamente» con la salud mental. Para liberar de trabajo a los facultativos, el Sergas está desplegando una red de psicólogos clínicos en los ambulatorios —ya se incorporaron 28— y ahora acaba de publicar el protocolo que establecerá los pasos a seguir para atender a los pacientes con problemas de depresión, estrés o ansiedad.
Galicia se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor prevalencia de ansiedad y depresión crónica, lo que se refleja también en una mayor prescripción y consumo de psicofármacos, que es «notablemente superior» en el caso de las mujeres. Estos casos eran atendidos hasta la fecha por médicos de familia que, derivaban los casos más graves al hospital.
A partir de ahora, los facultativos de Primaria harán una evaluación diagnóstica inicial y «cuando proceda» derivará el caso a los psicólogos clínicos del centro de salud. Pero solo serán tratados en Primaria los mayores de 16 años con problemas adaptativos o trastornos depresivos o de ansiedad leves o moderados. Cuando se trate de una enfermedad mental grave, exista riesgo de suicidio o autolesiones o existan adicciones, será enviado al hospital. En los casos en los que se precise «una valoración presencial prioritaria», se habilitará una vía rápida para que el paciente sea atendido en las unidades hospitalarias de salud mental antes de 15 días. Si la consulta se puede hacer telemáticamente, los plazos no deberán superar tampoco las dos semanas.
Y cuando se detecte que hay ideación suicida, riesgo de agresión a otras personas o agitación psicomotriz aguda, se indicará a los pacientes que acudan directamente al servicio de Urgencias del hospital.
Canales y terapias
En Primaria los psicólogos clínicos podrán atender a los pacientes por varios canales: presencial, telefónico o por videoconferencia. Para el tratamiento de estas personas con problemas de salud mental se podrán realizar intervenciones grupales o bien intervenciones individuales —en este caso se ofrecerá un mínimo de 3 sesiones y un máximo de 7—.
Además, se incluirán en los tratamientos estrategias complementarias, desde la recomendación al paciente de realizar ejercicio físico hasta participar en actividades sociales, llevar a cabo rutinas saludables o «prácticas de autocuidado orientadas a la mejora del bienestar emocional». También se podrán realizar intervenciones educativas orientadas a la promoción de la salud o identificar aquellos recursos comunitarios que pueden servir de apoyo a la persona enferma, como asociaciones o actividades culturales o deportivas.
El Sergas se plantea como objetivo la detección precoz de este tipo de patologías, reducir los tiempos de acceso al psicólogo o reducir la medicalización por problemas de salud mental.
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