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Muere un motorista al colisionar con un coche en San Sadurniño

El motorista salió despedido del vehículo tras el impacto con el turismo, según la información del 112 Galicia

Centro 112 Galicia.

Centro 112 Galicia. / Xoán Álvarez

R. V.

Un motorista perdió la vida tras sufrir una colisión con un coche en la carretera de As Calvelas, en la parroquia de Santa Mariña do Monte, en San Sadurniño.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 19.00 horas de este viernes y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que el hombre no respondía.

El motorista salió despedido tras colisionar contra un turismo. Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y los Bomberos do Eume.

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Los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

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