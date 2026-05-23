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Muere un operario tras caerse desde un andamio en Boiro

El hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales C.S.M, tenía 61 años y era vecino de Pontecesures

Imagen del helicóptero desplazado para el traslado del herido.

Imagen del helicóptero desplazado para el traslado del herido. / Bombeiros de Boiro

Suso Souto

Boiro

Un hombre, Carlos Antonio Seijas Mosquera de 61 años murió este viernes tras resultar herido muy grave al caer desde un andamio a un patio interior en el municipio de Boiro.

Según la información del 112 Galicia, el suceso se produjo sobre las 16.00 horas de este viernes en la calle Estatuto de Galicia y fue un particular el que dio la voz de alarma.

Al parecer, estaba trabajando en la fachada de un edificio y, por causas que de momento no se conocen, se precipitó al vacío desde una altura de tres pisos.

Hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que movilizaron un helicóptero, una ambulancia SVB y personal sanitario del PAC de Boiro.

El hombre, de 61 años y vecino de Pontecesures, fue trasladado al Hospital Clínico Universitario de Santiago., aunque finalmente acabó falleciendo.

En el operativo también participaron la Guardia Civil, los Bomberos de Boiro, la Policía Local y Protección Civil.

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Carlos Antonio Seijas Mosquera era actualmente el presidente del Club Baloncesto Río Ulla, que lamentó su pérdida a través de sus redes sociales.

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