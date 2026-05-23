En una década habrá 260 gallegos de más de 65 años por cada cien jóvenes: las pesimistas proyecciones del IGE

El envejecimiento avanza imparable en Galicia. Así lo reflejan los datos publicados en el día de hoy por el Instituto Galego de Estatística (IGE) en el informe Sistema de indicadores de lonxevidade, que apuntan que, a día de hoy, por cada cien jóvenes menores de veinte años que vive en la comunidad hay hasta 176 personas que superan los 65. Es cierto que la tendencia a envejecer es común en casi todas las poblaciones de Occidente, debido en gran medida a la mejora de los sistemas sanitarios que ha traído consigo un incremento de la esperanza de vida y al progresivo descenso de las tasas de natalidad. No obstante, los datos señalan que se trata de un proceso más acuciante, si cabe, en la comunidad. Para muestra un botón, en el conjunto de España, por cada cien menores de veinte años hay 112 personas que superan la edad histórica de jubilación en el país.

Lejos de ir a menos, esta evolución continuará en los próximos años. Según la proyecciones del organismo estadístico, en 2039, es decir, en menos de tres lustros, una de cada tres personas residentes en la comunidad contará con más de 65 años. Un porcentaje que en la actualidad ya supera ligeramente el 25%. Esto supone que en poco más de una década por cada cien jóvenes menores de 20 años habrá en la comunidad 260 personas mayores de 65 años.

El dinamismo laboral y económico y la llegada de inmigración pueden suponer un pequeño freno en este proceso. De hecho, el territorio gallego muestra dos velocidades. Mientras que en las provincias del interior, Ourense y Lugo, con un mercado laboral menos boyante, la proyección apunta a que más del 35% de su población superará los 65 años en 2039, la estimación señala que tanto en Pontevedra como en A Coruña no alcanzarán el 33%.

El proceso se refleja también en las viviendas. Más del 60% de las personas de 65 años o más reside en hogares formados exclusivamente por personas de ese mismo grupo de edad. Se trata del porcentaje más elevado de toda la serie histórica. De hecho, hace apenas veinte años, los gallegos en este grupo de edad mayoritariamente residían con personas de otras franjas de edad, familiares en la mayoría de los casos. En total, 281.000 hogares en la comunidad se encuentran en esta situación. De ellos, casi la mitad —el 49%—se corresponden con viviendas en las que vive una única persona.

Trabajo hasta más tarde

Hace doce años, en 2014, cuando España todavía padecía las consecuencias de la Gran Recesión, en la comunidad solo una de cada cien personas mayores de 65 años trabajaba, ya fuera como autónomo o como asalariado. Este porcentaje ha crecido considerablemente desde entonces, superando el 2,7% en 2025, el más alto de la serie histórica. ¿Esto qué supone? En la actualidad hay más de 21.000 personas de más de 65 años en la comunidad que todavía tienen una ocupación, diez mil más que hace apenas cuatro años.

Esto se debe a múltiples factores, si bien el informe del IGE señala claramente cuál es uno de ellos. El gasto medio anual por hogar en los que el sustentador principal tiene 65 años o más se ha disparado, además, con especial intensidad en Galicia. Entre 2020 y 2024, los gastos en esta tipología de viviendas han crecido más de un 35% en la comunidad, mientras que en el conjunto estatal el alza no alcanzó el 30%. Es decir, en el año de la pandemia, el consumo medio anual era de 21.600 euros, mientras que en 2024 se había incrementado hasta los 29.200 euros.

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Sistema circulatorio o tumores

En términos sanitarios, el informe apunta que entre las causas de fallecimiento de la población que supera los 65 años hay una clara diferencia de género. En los varones la principal causa de fallecimiento es oncológica: el 29,8% de los decesos masculinos durante el 2024 se debieron a un tumor. Mientras, en las mujeres fueron causados mayoritariamente por una enfermedad del sistema circulatorio: el 30% de los casos.