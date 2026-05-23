Más de 1.700 rayos en 24 horas: casi media Galicia en alerta por tormentas este sábado

El cielo de media Galicia se ha iluminado esta madrugada. La comunidad ha registrado 1.748 rayos en las últimas 24 horas en una jornada marcada por las tormentas y la inestabilidad atmosférica. La actividad eléctrica se produce en un contexto de aire muy cálido en superficie y aire frío en capas altas, una combinación que favorece la formación de chubascos tormentosos, que se han concentrado principalmente en las provincias de Ourense y Lugo.

Para este sábado, MeteoGalicia mantiene aviso amarillo por tormentas, precisamente en buena parte de la provincia de Ourense y en la zona de la montaña de Lugo. La alerta estará activa entre las 15.00 y las 21.00 horas.

La previsión para este sábado apunta a una jornada de alta inestabilidad atmosférica, con cielos parcialmente cubiertos por nubes medias y altas. Se espera una alta probabilidad de chubascos de carácter tormentoso, especialmente en el interior. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, por lo que continuará la fuerte sensación de calor, no solo en los valores máximos, sino que las mínimas superarán los 16 grados en las principales ciudades de Galicia.

Previsión

El domingo persistirá la inestabilidad y también la entrada de aire cálido de latitudes inferiores. MeteoGalicia prevé intervalos de nubes y claros, con crecimiento progresivo de nubes de evolución que dejarán de nuevo tormentas, más probables durante la segunda mitad del día. Las temperaturas seguirán sin cambios.

El lunes continuará una situación similar, con intervalos de nubes y claros y nubes de evolución que podrán dejar nuevas precipitaciones acompañadas de aparato eléctrico, con más incidencia por la tarde. Las temperaturas se mantendrán continuarán elevadas para la época, con máximas que se espera superen los 30 grados en varios puntos de la comunidad.

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A partir del lunes, tras un fin de semana que se espera bastante tormentoso, la atmósfera irá estabilizándose durante el resto de la semana. Con esta evolución, MeteoGalicia prevé tiempo seco y soleado en general, con temperaturas altas para la época del año.