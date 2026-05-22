El Tribunal de Instancia de Santiago lidera la creación de un grupo de trabajo para abordar situaciones de malos tratos a personas mayores
La creación del grupo, de caracter multidisciplinar, fue autorizada por el TSXG en marzo
El Tribunal de Instancia de Santiago celebró hoy la primera reunión para constituir un grupo de trabajo con el objetivo de coordinar, desde una perspectiva transversal, las funciones de detección y abordaje de las situaciones de maltrato a personas mayores.
La creación del grupo, de carácter multidisciplinar, fue autorizada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el pasado 27 de marzo, a iniciativa de la magistrada de la plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela, Ana López-Suevos, quien alertó de un incremento de estas conductas delictivas, a menudo asociadas a problemas de drogodependencia, enfermedades psiquiátricas o incluso por parte del profesional cuidador.
Al encuentro, además de la presidenta del Tribunal de Instancia de Santiago, Sandra M.ª Iglesias, convocante de la reunión, y de López-Suevos, ha asistido la presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Sandra M.ª Piñeiro, vocal de Sala de Gobierno designada para elaborar un informe sobre esta materia en Galicia. En esta primera reunión de trabajo se ha contado también con la presencia de representantes de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, Dirección Xeral de Xustiza, Fiscalía, Imelga, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local de Santiago, Ames y Teo. También han participado representantes de la Abogacía y la Procura, de diferentes departamentos del Servizo Galego de Saúde, de Servicios Sociales de los ayuntamientos de Santiago, Vedra, Boqueixón, Teo y Ames, de la Unidad de Conductas Adictivas y de la Oficina de Asistencia a la Víctima.
La Presidencia del Tribunal de Instancia de Santiago de Compostela destaca que la respuesta judicial a estas situaciones «aconseja contar con un intercambio interinstitucional de información y recursos disponibles».
Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, recalcó la importancia de esta coordinación «para ofrecer una respuesta eficaz, humana e integral» frente a estas situaciones.
Desde el TSXG, con el objetivo de optimizar el trabajo que desarrolle el grupo, se ha solicitado a los órganos de todos los partidos judiciales de Galicia datos sobre la incidencia de casos de maltrato a personas mayores.
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