Tos, picor de ojos y falta de aire: los síntomas que pueden indicar que la mala calidad del aire te está afectando

La llegada de polvo africano a Galicia no solo puede teñir el cielo de un tono turbio o dejar restos sobre coches y ventanas. También puede empeorar la calidad del aire y provocar molestias respiratorias, irritación en ojos y garganta o agravar enfermedades previas como el asma o la EPOC.

La Xunta ha activado un protocolo de actuación ante la previsión de una intrusión de masas de aire africano que puede elevar las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 durante la jornada de este viernes. Según los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, las zonas más afectadas por las PM10 podrían ser ayuntamientos del norte de Lugo, la provincia de Pontevedra y el interior de A Coruña, mientras que el aumento de PM2,5 se prevé especialmente en municipios de Pontevedra y del norte gallego.

Estas partículas pueden estar presentes aunque no siempre se detecten a simple vista. Aire Saúde, el portal del Sergas sobre calidad del aire y salud, explica que las partículas PM son una mezcla de contaminantes dispersos en el aire en forma de aerosoles líquidos o sólidos, como hollín, nubes de polvo o niebla.

Qué síntomas pueden aparecer

Los síntomas más habituales durante un episodio de mala calidad del aire por partículas en suspensión pueden afectar sobre todo a los ojos, la nariz, la garganta y el aparato respiratorio. Entre las señales a vigilar figuran:

picor o irritación de ojos

molestias en nariz, boca o garganta

tos

irritación de garganta

falta de aire

fatiga excesiva

palpitaciones

empeoramiento de enfermedades respiratorias previas

Se recomienda vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones cuando la calidad del aire empeora. Si aparecen, aconseja reducir las actividades prolongadas y activas en el exterior.

Quién debe tener más cuidado

La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda extremar la precaución especialmente en la población sensible. Los grupos que pueden verse más afectados son:

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