Prueba de acceso a la universidad
El secreto mejor guardado de la selectividad
Los exámenes se conservarán en un búnker cuya dirección no se divulga por cuestiones de seguridad
Aunque los estudiantes conocen desde hace meses el modelo de prueba, el tipo de cuestiones que van a entrar, qué parte del temario tienen que estudiar y cómo funciona la prueba, cuáles son exactamente las preguntas que conforman el examen de la PAU (prueba de acceso a la universidad) es uno de los secretos mejor guardados del mundo.
Según explican desde la CiUG, son las direcciones de los grupos de trabajo de cada materia —conformadas por un profesor o profesora universitario, asistido, o no, por un subdirector o subdirectora, ambas personas nombradas por la entidad— quienes tienen encomendada la misión de elaborar el examen. Estos grupos remiten varios modelos completos que se numeran de forma aleatoria y, con posterioridad, se realiza un sorteo público para dirimir cuál es el que tendrán sobre su mesa a partir del día 2 de junio los candidatos a ingresar en la universidad.
En previsión de posibles problemas, la CiUG establece, además, que hay un modelo de examen al que solo se recurriría si hubiese que repetir la prueba, para lo que se reserva también horario, la tarde del jueves. Cuando todo ese proceso finaliza, el resto de modelos no elegidos quedan descartados.
Comisiones delegadas
Una vez que la CiUG finaliza el proceso de matriculación y sabe cuántos alumnos se inscribieron, se hacen las copias suficientes para distribuir entre las 37 comisiones delegadas, a las que llegarán en furgones de seguridad. Hasta el día de la prueba se guardan en un búnker del que no se facilita la dirección por cuestiones de seguridad.
El mismo procedimiento rige para la recogida de los exámenes, que se entregarán después al profesorado que los corregirá en un tiempo récord.
Mientras las direcciones de los grupos de trabajo que elaboran los exámenes están conformadas en un 42 por ciento por mujeres y en un 58% por hombres, respecto a las comisiones delegadas, la CiUG explica que todas ellas cuentan con su correspondiente presidencia y que, en este caso, las mujeres están más representadas que los hombre (55 por ciento frente a 45 por ciento).
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