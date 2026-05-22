Nomeamento con polémica

Protesta no CGAC contra a selección da nova directora: «A traxectoria parece insuficiente»

Un grupo de persoas aproveitou a presenza do conselleiro de Cultura na inauguración dunha exposición para amosar o seu rexeitamento ao nomeamento de Eva López Tarrío e ao procedemento para situala á fronte do museo

Protesta no CGAC este venres contra o nomeamento da nova directora / Jesús Prieto

Manu López

Santiago

O movemento iniciado por entidades culturais e persoas a título individual contra o proceso de selección seguido pola Xunta de Galicia para a dirección do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) intensificouse este venres cunha protesta presencial no propio museo tras darse a coñecer hai dous días o nomeamento de Eva López Tarrío.

Aproveitando a presenza do conselleiro de Cultura, José López Campos, na inauguración dunha exposición, un grupo de persoas presentouse no museo con carteis e chapas nos que podía lerse "Sós CGAC" para amosar o seu rexeitamento á escolla de López Tarrío, unha protesta que teñen previsto repetir ás 19.00 horas.

A protesta produciuse en presenza do conselleiro de Cultura, José López Campos / Jesús Prieto

«Sen menospreciar a esta persoa na súa profesionalidade, a súa traxectoria parece insuficiente para un centro de arte tan importante como foi e como tería que seguir sendo o CGAC», declarou María Gil, presente na concentración e membro da Asociación Cultural Vegliota. «Encantaríanos que se fixera pública a convocatoria con todas as candidatas, xa que foi unha convocatoria pública, debería ser transparente», engadiu.

Pola súa banda, López Campos declarou que o centro «impulsará aínda máis» o talento galego con López Tarrío á fronte. Nesta liña enxalzou o «coidado e difusión do noso e dos nosos» como «elemento distintivo» do CGAC para convertelo «no centro artístico de referencia do eixo atlántico europeo, tal e como procuramos na nova andaina deste buque insignia da cultura galega».

Gil lembrou que o malestar xa se vén arrastrando desde o proceso de selección, contra o que se recolleron máis de 1.300 sinaturas de persoas e asociacións. «Hai unha boa parte do sector da cultura que considera que o proceso foi xa discriminatorio, pouco transparente», sentenciou.

O escrito, impulsado por Vegliota, denuncia que «co paso do tempo, o museo converteuse nunha institución incapaz de acoller un programa ambicioso e competente para responder con efectividade á complexidade da creación artística actual». Entre as causas deste fenómeno identifican «a deixadez por parte das diferentes direccións» e «as inxerencias administrativas e políticas». Esta crítica súmase ás expresadas por diferentes entidades culturais con anterioridade.

Razóns para elixir a López Tarrío

López Tarrío (Vigo, 1972) é doutora en Belas Artes pola Universidade de Salamanca, escultora, pintora, comisaria e docente. Na súa traxectoria profesional combinou a produción artística coa educación e a xestión cultural. Para o seu nomeamento, a Xunta tivo en conta a súa «experiencia contrastada en liderado de equipos, planificación estratéxica, innovación educativa e coordinación institucional», así como a avaliación do proxecto presentado para xestionar o centro.

