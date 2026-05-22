Cuando los presupuestos no llegan a final de año: el Sergas necesitó 540 millones extra en diciembre para nóminas, recetas y material sanitario

De forma recurrente, el Consello de Contas reprocha a la Consellería de Sanidade su «deficiente» técnica presupuestaria por hacer una estimación de gastos anual a la baja, lo que posteriormente obliga a «mover» partidas para adecuarse a la realidad, dado que el dinero reservado en las arcas conforme a las cuentas aprobadas por el Parlamento resulta insuficiente. En 2025 ha vuelto a pasar y el Sergas ha tenido que ampliar créditos a final de año por importe de 541 millones de euros para atender los gastos en nóminas, recetas y material sanitario.

La práctica denunciada por el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma consiste en prever gastos por debajo de su coste real y luego aplicar modificaciones presupuestarias para cuadrar el balance. Las advertencias lanzadas por el Consello de Contas no son tenidas en cuenta por la Xunta, especialmente en lo que compete a la gestión del área sanitaria, dado que es el departamento que mayor volumen de presupuesto maneja. En 2025, la Consellería de Sanidade contó inicialmente con 5.450 millones de euros —casi el 40% de todo el presupuesto de la comunidad autónoma— y al final resultaron insuficientes para cubrir todas sus necesidades.

Ante esta circunstancia, la de tener que incrementar las partidas de gasto conforme se acerca el cierre del ejercicio, la Consellería de Sanidade acude al argumento de que pese a que las cuentas crecen cada año y que determinados gastos, como los de personal o fármacos, sean recurrentes, eso no significa que resulten sencillos de estimar, y que ya en la propia ley de presupuestos se establecen como «ampliables» los créditos destinados a esta finalidad.

Según la documentación remitida al Parlamento con las modificaciones de crédito realizadas, en el mes de diciembre el Sergas efectuó siete de estas ampliaciones por 541,7 millones de euros —el equivalente a casi al 10% del presupuesto total de la consellería—, de los que 240,2 se destinaron a las nóminas de los empleados públicos y los restantes 301,5 a pagar fármacos y diverso material sanitario, tal como se recoge en los expedientes.

Para abonar productos farmacéuticos y material sanitario, el Sergas necesitó dos ampliaciones de crédito por 104,7 y 125 millones de euros, mientras que para atender al pago de las recetas médicas dispensadas en las oficinas de farmacia en el último tramo del año se necesitaron otros 71,8 millones.

Para el personal se autorizaron cuatro expedientes más. Dos de ellos, por casi 73 millones, se destinaron al pago de las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Algo más de 119 millones se fueron para satisfacer las nóminas de los trabajadores y un poco más de 48 millones se destinaron a abonar los atrasos por el incremento retributivo que el Gobierno central aprobó en el mes de diciembre de 2025 y que obligó a cumplir a todas las administraciones públicas. La subida de las nóminas fue del 2,5% y se tuvo que aplicar con efecto retroactivo desde el 1 de enero de ese año.

Sobre el gasto farmacéutico por encima de las previsiones, el Sergas explicaba el pasado año que pese a ser recurrente, este está «íntimamente vinculado» a la actividad y a la prescripción médica, a lo que se suma la dificultad de calcularlo con precisión cuando existen, por otra parte, fármacos que cuestan cientos de miles de euros por paciente. Y se ponía como ejemplo que en 2024 se había autorizado la contratación de dos terapias avanzadas de lucha contra el cáncer (las CAR-T) para tratar a 250 pacientes por un importe de 100 millones de euros.

De hecho, la factura farmacéutica de la comunidad autónoma no deja de crecer pese a los intentos de controlar el gasto. En 2025 superó por primera vez el umbral de los 2.000 millones de euros, porque una población cada vez más envejecida requiere más cuidados, lo que se suma a avances terapéuticos que son más eficaces, pero también más costosos.