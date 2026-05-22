La huelga médica obliga a aplazar 725 cirugías y casi 20.200 consultas hospitalarias esta semana

La huelga de facultativos por un estatuto propio y contra el borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha provocado ya en Galicia la suspensión de 237.641 actos médicos desde diciembre, según los datos trasladados por la Consellería de Sanidade. Solo esta semana, el paro ha obligado a aplazar 725 cirugías, 20.199 consultas hospitalarias, 4.964 citas de atención primaria y 2.252 pruebas diagnósticas.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha situado este conflicto como «el problema más importante que tiene la sanidad pública en España» y ha lamentado que no figure en el orden del día del Consejo Interterritorial de Salud celebrado este viernes. Caamaño ha reclamado al Ministerio un «marco normativo específico» para los médicos y ha instado a la ministra a mostrar «sensibilidad suficiente» ante unas reivindicaciones que, ha advertido, tienen un impacto directo sobre los pacientes afectados por las cancelaciones.

El respaldo en Vigo sigue a la cabeza

Según Sanidade, el seguimiento de la huelga en el turno de mañana fue del 17% en el conjunto de los niveles asistenciales, con mayor incidencia en la red hospitalaria. En los siete grandes hospitales del Sergas alcanzó el 23%, frente al 12% registrado en los comarcales. En atención primaria, la participación se situó en el 2,5%. Por áreas hospitalarias, el mayor respaldo se produjo en Vigo, con un 31%, seguido de A Coruña, con un 23%, y Pontevedra, con un 22%.

Por la tarde, el seguimiento descendió de forma notable hasta el 2,04% en el conjunto de Galicia. La participación fue del 1,32% en atención hospitalaria y del 2,87% en primaria. En los hospitales comarcales no se registró respaldo al paro en ese turno, según los datos oficiales.

Sanidade asegura que el Sergas mantuvo el 100% de cobertura de los servicios mínimos. Caamaño aprovechó también el Interterritorial para reprochar al Ministerio la «falta de diálogo» en otros asuntos, como la modificación del copago farmacéutico, aprobada, según criticó, «de golpe y sin consenso» y sin la documentación necesaria para su aplicación por parte de las comunidades.