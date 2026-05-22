El foro «Mulleres dos Mares» pone el foco en el relevo generacional de las profesiones feminizadas del sector

El Museo do Mar de Vigo ha acogido este viernes el tercer foro «Mulleres dos Mares» con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el sector marítimo, organizado por Gadis. El evento ha congregado a mujeres con distintas responsabilidades en empresas proveedoras de la compañía, desde la pesca y la acuicultura hasta la conserva, destacando su papel clave en el motor socioeconómico gallego.

«Una empresa no se construye con cifras, sino con personas, relaciones duraderas y con un compromiso real con el entorno en el que trabaja», ha señalado la directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail, Melisa Pagliaro, que también ha subrayado la responsabilidad de la compañía con sus clientes y proveedores: «Hoy somos una empresa más grande, con más de 480 puntos de venta, somos más de 9.300 personas y trabajamos con más de 900 proveedores locales de alimentación».

La plataforma de compra y distribución de pescado de Vigo, sumada a la recientemente estrenada en el Puerto de A Coruña y a la de redistribución de Valladolid configuran Pescarmar, empresa del grupo encargada de la selección, compra y gestión de pescados y mariscos, donde se preparan los pedidos para los puntos de venta. Como ha explicado Tamara Álvarez, que se encuentra al frente del departamento de Calidad, todo este proceso permite que Gadis pueda ofrecer el mejor producto del mar, principalmente, de origen gallego, en Galicia y en Castilla y León, como ha avalado la OCU en diferentes ocasiones.

El relevo generacional en las empresas familiares

La presencia femenina en las empresas familiares relacionadas con el mundo del mar es cada vez más importante. Así lo han manifestado con su ejemplo dos de las protagonistas de la jornada y de la campaña de Gadis Mulleres dos Mares. Silvia López, gerente de Piscilor, repasó la historia empresarial de esta piscifactoría de truchas de acuicultura enclavada en Quiroga desde 1979 y fundada por tres familias, que todavía siguen formando parte de la firma. «Me gustaría que muchas mujeres se animaran y aprovecharan estas experiencias porque necesitamos otra visión».

La gerente de Salimar, María Gómez, ha hablado sobre la experiencia transmitida por su abuela a su padre, fundador de la empresa, y también a ella. Representa a la segunda generación de esta empresa familiar que apostó por la innovación para encontrar un hueco en el mercado con productos del mar mínimamente procesados. Sobre Gadis ha comentado que «es una empresa confiable, que da un buen servicio a sus clientes y a la vez es sinónimo de productos de calidad. Nos ofrece el escaparate perfecto para llegar a un consumidor cada vez más exigente».

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Por su parte, la responsable de Medioambiente del Grupo Frinsa, Elena García, ha explicado un proyecto de valorización en el que trabajan: «Vamos a transformar una parte importante de los residuos orgánicos que generamos durante la actividad en un gas renovable, un biogás; todo enmarcado en una estrategia de economía circular». Asimismo, ha aludido que progresivamente se empieza avanzar hacia un gran cambio en el sector con más puestos femeninos técnicos y de responsabilidad. «Gadis es, para el Grupo Frinsa, un cliente estratégico. Compartimos una pasión por hacer bien las cosas, un compromiso por el cuidado social, el cuidado humano y el cuidado del entorno», ha finalizado.