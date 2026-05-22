Doce obras de Vigo, Pontevedra y Ourense ganan los Premios Gran de Area de Arquitectura 2025

Los Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2025 ya tienen ganadores. Las delegaciones de Pontevedra, Ourense y Vigo del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia distinguen este año doce obras repartidas por las tres demarcaciones, con proyectos que van desde la recuperación patrimonial y la rehabilitación residencial hasta espacios públicos, equipamientos sanitarios, arquitectura rural y actuaciones vinculadas al paisaje.

Los galardones reconocen el trabajo conjunto de arquitectos, promotores, administraciones, constructores y otros agentes que intervienen en la creación de una arquitectura de calidad. En esta edición se presentaron 57 proyectos de muy diversa escala, entre los que el jurado seleccionó cuatro obras por cada una de las tres demarcaciones colegiales.

La provincia de Pontevedra concentra buena parte de las intervenciones premiadas, con obras en Vigo, Bueu, Sanxenxo, Moraña, Mondariz, Lalín y Oia. En Ourense fueron reconocidos proyectos en la capital, Taboadela y Carballeda de Avia.

Los edificios y espacios premiados, localidad a localidad

Vigo

Edificio de viviendas, locales y garajes en Marqués de Valladares 39, 41 y 43

Arquitectos: Jesús Irisarri Castro y Guadalupe Piñera Manso.

La intervención combina obra nueva y rehabilitación en el edificio Ribas, recuperando su fachada original y organizando las viviendas en torno a un patio interior luminoso que introduce naturaleza y ventilación en el conjunto.

Restauración de la vivienda particular del arquitecto Xosé Bar Boo, en Marqués de Valladares 27

Arquitecto: Pablo Menéndez Paz.

El jurado premia la recuperación respetuosa de una vivienda con fuerte valor arquitectónico y biográfico, conservando la esencia del proyecto original de Bar Boo y sus valores espaciales y materiales.

Bueu

Conservación del Museo Massó

Arquitectos: Alberto Redondo Porto, José Martín Valladares Durán y Marcial Rodríguez Rodríguez.

La actuación pone en valor el conjunto patrimonial industrial del museo, respetando sus distintas etapas constructivas y adaptando los espacios al uso museístico sin perder autenticidad.

Sanxenxo

Mirador da Peixeira y subida al Campo de San Roque, en Portonovo

Arquitectos: Gabriel Alarcón Sabarís, Luciano González Domínguez y Miguel Estévez Gómez.

El proyecto recupera la relación entre el núcleo urbano y el frente marítimo, mejora la accesibilidad y transforma el entorno con una intervención paisajística vinculada a la memoria del lugar.

Moraña

Pabellón de eventos en el Pazo da Toxeiriña

Arquitecto: Mauro Lomba Martínez.

La obra destaca por su ligereza, el uso de la madera y la claridad estructural de un pabellón concebido como un espacio luminoso, transparente y cuidadosamente resuelto en sus detalles constructivos.

Mondariz

Vivienda unifamiliar aislada en Vilasobroso

Arquitectos: Francisco Javier Vázquez Fernández, Perfecto Cendón Domínguez y Cendón-Vázquez Arquitectos.

La vivienda introduce una arquitectura contemporánea en un paisaje rural de edificación dispersa, con una volumetría sencilla y fragmentada que dialoga con el entorno.

Lalín

Centro Integral de Saúde de la comarca Deza-Lalín

Arquitectos: Juan Ramón Iglesias Babío, Iván López Veiga e Iglesias y Veiga Arquitectos SLP.

El CIS de Lalín fue reconocido por su integración en la topografía y el tejido urbano, así como por resolver un equipamiento público funcional, luminoso y orientado al bienestar de usuarios y personal sanitario.

Oia

Ordenación del recinto monacal y encuentro costero del Real Mosteiro de Oia

Arquitectos: Rodríguez+Pintos Arquitectos SLP y Santiago Pintos Pena.

La propuesta aborda de forma integral el conjunto del monasterio, sus huertas, jardines y áreas forestales, con una visión que combina conservación patrimonial, sostenibilidad y nuevos usos compatibles con el enclave.

Ourense

Rehabilitación y ampliación de edificio de viviendas en la rúa Progreso 57-59

Arquitecto: Manuel Jorreto Díaz.

La obra integra un lenguaje contemporáneo sobre una preexistencia histórica, manteniendo una lectura equilibrada del conjunto y generando viviendas de alta calidad espacial.

Restauración de la fachada oeste de la Catedral de Ourense

Arquitectos: María Sonia López Calvo y Manuel Seoane Feijóo.

La intervención recupera valores históricos y artísticos de un monumento declarado Bien de Interés Cultural, con especial atención a las distintas etapas constructivas de la catedral y a su conjunto escultórico.

Taboadela

Alpendre reitoral Santiago de Rábeda, en A Touza

Arquitectos: Candelaria Cecilia López Muíños y Juan José Otero Vázquez.

El proyecto recupera una pequeña edificación agrícola mediante una reinterpretación contemporánea de la arquitectura popular gallega, con empleo de materiales locales y una integración respetuosa en el paisaje rural.

Carballeda de Avia

Reconstrucción de una edificación para alojamiento público temporal, en Muimenta

Arquitecto: Pablo López Prol.

La actuación rehabilita una construcción arruinada para destinarla a alojamiento público temporal, manteniendo la escala tradicional e incorporando soluciones contemporáneas al servicio de la revitalización rural.

Una edición con 57 proyectos

El jurado subrayó la diversidad y calidad de las propuestas presentadas, con actuaciones residenciales, dotacionales, urbanas, paisajísticas, patrimoniales, industriales y de rehabilitación. Según la valoración del propio jurado, la selección final fue especialmente compleja por el nivel de las obras candidatas.

“Estamos satisfechos por la alta participación y por la notable calidad y diversidad de las obras presentadas, que hicieron especialmente compleja la selección final. Las obras premiadas aportan contribuciones particularmente valiosas a la arquitectura, ejemplificando rigor, sensibilidad y calidad arquitectónica”, destacó el jurado.

La entrega de los Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2025 se celebrará este sábado, 23 de mayo, en el nuevo Auditorio de Marín, en la Praza de España, a partir de las 19.00 horas. El acto estará conducido por la periodista Alba Moledo, de Diario de Pontevedra, y contará con la asistencia de los premiados, representantes del COAG y autoridades autonómicas y locales.

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Antes de la gala está prevista una visita guiada a la Escola Naval Militar de Marín, que incluirá el gimnasio diseñado por el ingeniero Eduardo Torroja. En el acto intervendrán, entre otros, el decano del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Luciano Alfaya; la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; la alcaldesa de Marín, María Ramallo; y representantes de las delegaciones colegiales de Pontevedra, Ourense y Vigo.