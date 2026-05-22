Campo
La cosecha de la patata en Galicia se desploma este año un 25 por ciento
Unións Agrarias advierte de «fuertes pérdidas» en la cosecha de patata por las adversidades meteorológicas y la competencia de producto de fuera
Los temporales de invierno anegaron tierras de cultivo y eso menguará este año hasta un 25 por ciento la cosecha de patata. El sector advierte que sufrirán «fuertes pérdidas». Así lo apunta Unións Agrarias, que recuerda que ya en 2025 se vivió una recorte del 32 por ciento respecto a la producción de 2024.
Galicia produce 289.000 toneladas anuales, lo que supone el 15 por ciento del total de España. Emplea unas 18.000 hectáreas, que se traduce en el 28 por ciento de terreno dedicado en todo el Estado a patata. A Limia, Bergantiños y Betanzos aportan el 27 por ciento de la actividad del sector.
Unións Agrarias advierte de que las previsiones de este año «son especialmente preocupantes», además de que los lineales de distribución están «aprovechando para introducir patata de fuera, incluso extracomunitaria». No obstante, valora que Mercadona haya retirado las patatas procedentes de Israel tras ser advertida de esta «grave situación».
Precio
En un contexto de bajada de precios en origen y aumento de costes de producción por los conflictos bélicos en materia de fertilizantes o combustibles, las adversidades meteorológicas de los últimos meses han complicado más la situación. Y es que las cotizaciones en ocasiones apenas superan los 12 céntimos por kilo.
Por todo ello, el sindicato agrario reclama a las administraciones que vigilen la entrada de patata foránea ante la sospechas de que se fuerce a productores a ventas a pérdidas, con el fin de que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria.
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