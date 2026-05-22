Calidad del aire en Galicia hoy: cómo consultar el mapa del polvo africano y saber si afecta a tu zona
La Xunta ha activado un protocolo ante la previsión de una intrusión de masas de aire africano que puede elevar las partículas PM10 y PM2,5, con especial incidencia prevista en Pontevedra, el norte gallego y zonas del interior de A Coruña
La llegada de una masa de aire africano puede empeorar la calidad del aire en Galicia durante este viernes por el aumento de partículas en suspensión, especialmente PM10 y PM2,5. La Xunta ha activado un protocolo de actuación ante este episodio, que según los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático puede afectar a distintas zonas de la comunidad.
La provincia de Pontevedra figura entre las áreas donde se prevé un incremento de las concentraciones de partículas, junto con ayuntamientos del norte de Lugo, el norte gallego y el interior de A Coruña. En el caso de las partículas más finas, las PM2,5, el empeoramiento se espera sobre todo en municipios de Pontevedra y del norte de Galicia.
La evolución del episodio puede seguirse a través del visor de calidad del aire de MeteoGalicia, que permite consultar la situación por zonas y la previsión de los próximos días.
Cómo consultar el mapa de calidad del aire en Galicia
Para comprobar si el episodio afecta a un concello concreto, la forma más directa es acceder a la página de calidad del aire de MeteoGalicia. En ese visor se puede consultar la situación actual de las estaciones y la localización de las partículas en la geografía gallega. La consulta resulta especialmente útil durante episodios de polvo africano debido a que la situación puede cambiar a lo largo del día.
En la práctica, el mapa debe interpretarse como una fotografía actualizada del episodio, no como un dato cerrado. Por eso conviene revisarlo varias veces, sobre todo antes de hacer deporte, desplazarse con niños o personas mayores, o si se padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares.
Qué significan las partículas PM10 y PM2,5
Las partículas PM10 y PM2,5 son materia particulada en suspensión. La diferencia está en el tamaño. Las PM10 tienen un diámetro de 10 micras o menos. Las PM2,5 son todavía más pequeñas y, por eso, pueden penetrar con mayor facilidad en el sistema respiratorio. Cuanto menor es el tamaño de la partícula, mayor es su capacidad para alcanzar zonas profundas del aparato respiratorio, como los bronquíolos y los alvéolos pulmonares.
Por ese motivo, las partículas finas preocupan especialmente en población vulnerable: personas con asma o EPOC, pacientes con enfermedades cardiovasculares, mayores, niños, niñas y embarazadas.
Qué niveles de calidad del aire hay
El Índice de Calidad del Aire permite comprobar de forma sencilla la situación que registran las estaciones de medición. Aire Saúde recuerda que el índice incorpora recomendaciones sanitarias para la población general y para los grupos sensibles.
Las categorías que se emplean son:
- Buena
- Favorable
- Regular
- Mala
- Muy mala
- Pésima
Cuando la calidad del aire es regular, la población general puede no verse afectada, pero sí puede existir riesgo moderado para los grupos vulnerables. En ese caso, se recomienda que las personas sensibles reduzcan las actividades prolongadas y activas al aire libre.
Si la calidad del aire pasa a ser mala, toda la población puede experimentar efectos sobre la salud, aunque los grupos de riesgo pueden sufrir consecuencias más serias. En esa situación, se aconseja reducir las actividades prolongadas e intensas en exteriores, especialmente si aparecen síntomas como tos, falta de aire o irritación de garganta.
Recomendaciones durante el episodio de polvo africano
La Dirección Xeral de Saúde Pública recomienda, mientras dure el episodio, limitar las actividades al aire libre, especialmente el ejercicio intenso. Esta precaución es más importante para las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, como asma o EPOC, así como para mayores, menores y embarazadas.
También se aconseja cerrar puertas y ventanas para reducir la entrada de polvo en las viviendas y utilizar mascarilla o gafas en exteriores cuando la presencia de partículas sea elevada o produzca molestias.
Las personas con asma, EPOC u otras patologías respiratorias deben seguir su plan de medicación y prestar atención a posibles síntomas. Aire Saúde recomienda buscar asistencia médica si aparecen palpitaciones, dificultad para respirar, fatiga inusual o empeoramiento del estado de salud en personas vulnerables.
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