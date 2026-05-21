La Xunta recomienda mascarillas y gafas en la calle ante la llegada de partículas en suspensión del Norte de África
La calidad del aire puede empeorar en la jornada del viernes por el aumento de las partículas PM10 y PM2,5 en toda Galicia
Europa Press
La Xunta de Galicia ha activado un protocolo de actuación ante la previsión de una llegada de masas de aire africano que incrementarían las concentraciones de partículas PM10 y PM2,5 en el territorio gallego.
En comunicado, el Gobierno gallego explica que, de acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia (sobre todo en los ayuntamientos del norte de la provincia de Lugo, de la provincia de Pontevedra y del interior de la provincia de A Coruña para PM10 y en los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra y del norte de Galicia para PM2,5) la calidad del aire empeore, por el aumento de las concentraciones de partículas en suspensión, pudiendo producir efectos adversos en la salud humana.
Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade recomienda, hasta que este episodio finalice y, sobre todo, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar mascarillas y/o gafas en exteriores.
La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares, principalmente asma o EPOC, las personas mayores, niños, niñas y embarazadas.
El tamaño de las partículas (PM), determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población, son las PM10 de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta.
Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo, una disminución de la capacidad respiratoria lo que provoca problemas respiratorios y agravamiento de las patologías crónicas, como el asma o la EPOC.
Según el Índice de Calidad del Aire (ICA) se establecen diferentes categorías de calidad del aire: buena, favorable, regular, mala, muy mala y pésima. A partir de una calidad de aire regular puede existir un riesgo moderado para los grupos más susceptibles, mientras que se deben tomar ciertas precauciones en la población general a partir de una calidad del aire mala.
Desde este jueves se ha activado el protocolo de actuación ante estos incidentes atmosféricos en el que varios departamentos de la Xunta de Galicia están en permanente coordinación.
La situación actual y la localización dentro de la geografía gallega del nivel y tamaño de estas partículas así como la predicción de la posible llegada en los próximos días puede consultarse en la página web de Meteogalicia https://www.meteogalicia.gal/web/ica/portada.
Para más información sobre calidad del aire y salud puede consultarse en la página web aire saúde https://airesaude.sergas.gal/.
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