La Xunta «acata» el Plan Estatal de Vivienda, pero no aprueba cómo está hecho: «Insuficiente y sin consenso»

Galicia, como el resto de las comunidades del PP, ha firmado con el Gobierno el reparto de fondos del Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030, un acuerdo que supondrá para Galicia una aportación económica de 400 millones de euros por parte del Estado. En todo caso, se ha hecho con reservas. La conselleira de Vivienda de la Xunta, María Martínez Allegue, precisó que lo «acata» , aunque no aprueba cómo está hecho, al considerarlo «incompleto, insuficiente, y sin consenso», además de llegar «tarde».

En declaraciones a los periodistas después de la conferencia sectorial, Allegue ha advertido de que este «retraso» implica «un año perdido» en convocatorias de ayudas «tan importantes» como las dirigidas a comunidades de propietarios, para el alquiler y para promotores que quieran construir vivienda protegida.

En la conferencia sectorial, los gobiernos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves, han aceptado la propuesta de reparto de los fondos del plan estatal, por lo que recibirán los importes en los próximos meses y podrán comenzar las actuaciones durante el segundo semestre del año, según el ministerio.

En todo caso, la conselleira ha reiterado que es un plan «que llega tarde, con muchísimo retraso», puesto que «tenía que estar operativo desde el 1 de enero» y «aún no es definitivo». Según ha indicado, «tiene que volver a llevarse a Consejo de Ministros, volver a celebrarse otra conferencia sectorial, transferir los fondos y conveniar con las comunidades autónomas», de ahí el «año perdido».

Allegue también ha censurado que «se ha establecido sin consenso» pues «vino impuesto» y se dio a conocer «a las comunidades al tiempo que a la ciudadanía»; ha criticado que es «poco flexible» ya que «marca qué programas, qué requisitos, cómo contratar y cómo cofinanciar» y ha lamentado que «lo que no puede ser es que Galicia quintuplique los fondos y el estado solo los duplique». Por eso lo ve «totalmente insuficiente».

En este sentido, ha argumentado que estas ayudas «alcanzan para poco más de 600 viviendas al año», lo que ha confrontado con el objetivo de la Xunta de construir —en colaboración público-privada— 20.000 viviendas.

«Galicia tiene que acatar este plan. No aprobar, pero lo acataremos porque necesitamos esa financiación», ha dicho la conselleira.

En concreto, el nuevo plan estatal movilizará una inversión total de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones se distribuirán entre las comunidades autónomas en 2026 para el desarrollo de políticas públicas de vivienda durante la primera anualidad.

En cuanto al ministerio, la titular de Vivenda, Isabel Rodríguez, le ha recriminado que «tiene acostumbrados a esa propaganda, a ese humo estéril» y ha asegurado que incluye «exigencias tan absurdas como que obligue a invitar a la ministra a cualquier acto que se haga que tenga cofinanciación del Estado con el apercibimiento o la consecuencia de perder esos fondos del estado».