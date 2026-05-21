El Ministerio de Educación lanza una nueva convocatoria del programa de auxiliares de conversación e insiste en que no hay «relación laboral»

Este miércoles se registraba unanimidad en la Cámara gallega entre las fuerzas parlamentarias para reclamarle al Gobierno central el mantenimiento del programa de auxiliares de conversación, consignado específicamente que el Ejecutivo estatal no traslade a la Xunta los costes extraordinarios derivados de las modificaciones laborales de estos asistentes. La Consellería de Educación lleva meses advirtiendo de que otras comunidades han sido multadas por el Ministerio de Trabajo por entender que existía una relación laboral con este refuerzo al servicio del aprendizaje de idiomas, conformado en Galicia por un contingente de casi 700 efectivos este curso.

La incertidumbre sobre el futuro del programa se ha resuelto, al menos en principio, y es que este jueves el Ministerio de Educación informaba de que se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se convocan las plazas correspondientes al programa para el próximo curso, 2026-2027. En el comunicado enviado por el departamento que dirige Milagros Tolón queda explicitado se da respuesta a las dudas que inquietaban a comunidades como Galicia, que se había planteado prescindir del servicio para no caer incurrir en posibles sanciones por parte del Ministerio de Trabajo.

Miedo a multas

Así, al respecto, Educación indica que la nueva convocatoria la ha elaborado por el Ministerio de Educación, pero «en colaboración con el Ministerio de Trabajo», que era el que cuestionaba qué tipo de vinculación tienen estos auxiliares y cuyo servicio de Inspección multó a comunidades como Andalucía por no dar de alta a este personal. La «finalidad» de esa «colaboración», recalcan desde el departamento educativo estatal, es «mantener la esencia y finalidad del Programa y, al mismo tiempo, garantizar de manera expresa su carácter no laboral».

En su comunicado, el Ministerio de Educación incide en que la función de los auxiliares de conversación extranjeros es «asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, fomentando el conocimiento mutuo y la difusión de las lenguas y culturas de los países de origen y destino, siempre bajo la supervisión de un profesor titular».

Además, subraya que le compete tanto articular las bases del programa como seleccionar a los candidatos, si bien las comunidades tienen margen para financiar a sus propios auxiliares —gestionando su nombramiento, seguro y desempeño— dentro de ese marco estatal.

Sin relación laboral

Educación es tajante: «El Programa de Auxiliares de Conversación no constituye una relación laboral», proclama, sino qu e se trata de una iniciativa «de intercambio cultural y educativo que beneficia tanto a los propios auxiliares como a las administraciones educativas participantes». «No existe relación laboral entre los auxiliares de conversación y la Administración: la selección de los auxiliares no responde a un procedimiento de selección de personal, sino a una convocatoria de subvenciones; no concurren los elementos característicos de una relación laboral (dependencia, ajeneidad y salariedad), tampoco se dan las notas definitorias propias de un contrato formativo», argumenta el departamento dirigido por Milagros Tolón.

Por esa misma razón, queda descartado que estas personas ejerzan funciones correspondientes a una relación laboral ni las funciones que son propias y exclusivas del profesorado, de ahí que la nueva convocatoria —que se estudió, dice Educación, en el grupo de trabajo en las comunidades— incluya un anexo con actividades específicas que «no podrán realizar en ningún caso los auxiliares de conversación».