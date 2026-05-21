Jóvenes de 16 a 30 años podrán solicitar una de las 233 plazas en residencias juveniles de la Xunta
La residencia Altamar de Vigo lidera la oferta, con 92 de las 233 plazas convocadas en Galicia para estudiantes y trabajadores
La Xunta abre el plazo para solicitar una de las 233 plazas disponibles en sus residencias juveniles para el próximo curso. La convocatoria, publicada ya en el Diario Oficial de Galicia, está dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años que estudien o trabajen y cumplan los requisitos establecidos.
Vigo tendrá un papel destacado en esta oferta: la residencia juvenil Altamar, situada en la ciudad, dispondrá de 92 plazas, la cifra más alta de los tres centros incluidos en la convocatoria. Las restantes se reparten entre el Centro Residencial Xuvenil LUG, en Lugo, con 81 plazas, y la residencia Florentino López Cuevillas, en Ourense, con 60.
La mayor parte de las plazas, 200 en total, están reservadas para estudiantes. Podrán optar a ellas jóvenes matriculados en Bachillerato, Formación Profesional, estudios universitarios de grado o equivalentes, másteres oficiales o doctorados.
Requisitos
Además, deberán tener al menos 16 años y encontrarse en una situación que justifique el acceso a la residencia, como no disponer en su municipio de residencia de una oferta pública para cursar esos estudios o no haber alcanzado la nota de corte exigida.
La convocatoria también contempla 15 plazas para estudiantes colaboradores. En este caso, los solicitantes deberán tener al menos 18 años, haber residido previamente en alguno de estos centros y contar con una renta familiar inferior al 150% del IPREM vigente. Su participación incluye el desarrollo de un proyecto de actividades dentro de la residencia, con propuestas vinculadas a la información juvenil, el ocio, las nuevas tecnologías, el deporte, la convivencia o la dinamización del centro.
Además, se ofertan 18 plazas para jóvenes trabajadores, tanto por cuenta ajena como propia. Para acceder a ellas, el lugar de trabajo deberá estar en un municipio distinto al de la residencia habitual. En el caso de contratos temporales, se exige una duración mínima de tres meses desde la finalización del plazo de solicitudes.
Las estancias tendrán una duración máxima de 11 meses, una fórmula pensada para facilitar la movilidad, la formación y el acceso al empleo de la juventud gallega.
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