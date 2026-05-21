Educación
Galicia alcanza la cifra de profesores más alta de su historia y la menor ratio de alumnado por docente de la serie
En tres décadas, los efectivos en la enseñanza pública no universitaria se han incrementado un 40 por ciento
Docentes y familias reclaman desde hace años el refuerzo de las plantillas educativas, incluido los especialistas, para hacer frente a una cifra cada vez mayor de alumnado con diversidad y necesidades de apoyo específico y para mejorar la calidad de la enseñanza. A partir de septiembre, está previsto que más profesionales impartan clase en los colegios e institutos públicos gallegos, fruto del compromiso adquirido por la Xunta de reducir las horas lectivas semanales a 18 —como antes de la crisis económica— entre el profesorado de secundaria.
El Ejecutivo gallego no ha avanzado cifras, pero las estadísticas del Gobierno central reflejan que Galicia alcanzó durante el curso 2024-2025 el récord de profesorado al servicio de la Administración autonómica, con un plantilla de 37.134 personas en las enseñanzas no universitarias, incluyendo las de régimen general y especial.
Un dato al alza
El dato es un 40% superior al registrado en el curso 1995-1995, tres décadas antes, y un 15% por encima del dato de 2014-2015. Hay que tener en cuenta que, según el Ministerio de Educación, la cifra incluye, a partir del curso 2012-2013, al profesorado de los centros de educación infantil de primer ciclo, un cambio metodológico que condiciona los totales.
La Consellería de Educación subraya que Galicia mantiene la «intensidad» en la contratación, pese a la caída en el número de alumnos derivado de la evolución demográfica en la comunidad. En ese contexto, el conselleiro destaca que las ratios se sitúan «entre las mejores de España».
Las estadísticas del Ministerio de Educación, relativas al curso 2024-2025, indican que el número medio de alumnos por profesor en las enseñanzas de régimen general (desde Infantil a Bachillerato y FP) se sitúa en Galicia en 8,8, el dato más bajo de la serie que recoge el Gobierno central. Lo mismo ocurrire si se examina el número medio de alumnos por profesor equivalente a tiempo completo, que baja a 8,1.
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