La campaña estatal contra los incendios forestales se adelanta al 1 de junio por la subida de la temperatura

La campaña estatal contra incendios forestales prevista para la etapa estival de 2026 se ha adelantado al próximo 1 de junio por decisión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, reunido este jueves en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), que ha tenido en cuenta «un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados».

En el encuentro —presidido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y en el que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación— se ha evaluado la evolución del riesgo de incendios de cara a este verano, además de hacer balance de la campaña contra incendios de 2025, como informa el Ministerio del Interior.

Por ello, Grande-Marlaska ha subrayado «la necesidad de anticipar la respuesta del sistema nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados».

Interior añade que los datos registrados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026 muestran 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218%. En este período se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil, indica.

Estos datos, unidos a la previsión anticipada de subida de las temperaturas, que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico, han llevado al CECOD a adelantar el inicio de la campaña estatal de incendios forestales al 1 de junio para anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del periodo crítico, según Interior.

En el caso de Galicia, la Xunta mantiene como campaña de máximo riesgo los tres meses que van del 1 de julio al 30 de septiembre, pero con la salvedad de que si se dan las circunstancias, se pueden declarar periodos de alto riesgo fuera de ese rango de fechas. Esto supondría ampliar la «disponibilidad horaria» de los brigadistas, según indica la Consellería do Medio Rural, para atender esta situación de alto peligro por los incendios, pero que ahora no se reúnen las condiciones para dar ese paso.

En la presentación de la campaña estatal ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llamado a todas las administraciones a aumentar recursos y coordinarse ante el fuego. «Nuestro único enemigo es el fuego y para derrotarlo necesitamos esa unidad, esa planificación y esa capacidad de respuesta, pero sobre todo necesitamos recursos y todas las administraciones tienen que actuar en consecuencia», ha indicado. «Que nadie olvide que invertir en prevención salva vidas, salva espacios naturales, salva hogares», ha añadido.

Sánchez ha dicho que la administración general del Estado va a poner «todos los medios que están al alcance» para reducir al máximo esta emergencia «y que no vuelva a suceder» lo ocurrido el año pasado, cuando el fuego quemó en España unas 355.000 hectáreas, en la peor temporada de los últimos 30 en este capítulo, tras superar las 270.000 hectáreas quemadas en 2022.

Al acto asistieron también las ministras de Defensa, Margarita Robles, y para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.

Sánchez ha señalado que en la campaña contra los incendios de 2026, el Estado se centrará en tres ámbitos: la mejora de lo medios materiales, una mayor coordinación y una labor de concienciación ciudadana. Se hará, ha dicho, «el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios», con una flota de 15 aviones anfibios, con el nuevo kit apagafuegos para aeronaves A400M de Airbus y con cuatro nuevos helicópteros Chinook y 2 Cougar.

También se dispondrá de nuevos drones de alta capacidad, vehículos todoterreno, cámaras térmicas y sistemas avanzados de vigilancia y seguimiento.