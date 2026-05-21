¿Aprender una segunda lengua extranjera? Galicia es líder en la ESO, pero de las contadísimas que no oferta esa opción en Primaria

Los gallegos figuran en el podio de la enseñanza de una segunda lengua extranjera durante la enseñanza obligatoria, pero solo en lo que a la ESO se refiere. Porque en Primaria Galicia es la única comunidad, junto al País Vasco, que no oferta esa posibilidad para su alumnado, como permiten constatar los datos publicados por el Ministerio de Educación sobre aprendizaje de lenguas extranjeras.

El examen gubernamental refleja que, frente al 0 por ciento de alumnado gallego que estudia un idioma más allá del Inglés, en Canarias esa dedicación alcanza a un tercio de la matrícula. Por el contrario, en la etapa de secundaria, Galicia ocupa el segundo lugar en porcentaje de estudiantes que aprovechan que una segunda lengua extranjera sea ofertada como materia optativa, una obligación que deben cumplir todos los centros.

Quienes se animan suponen un 58,5 por ciento del alumnado, una cifra, no obstante, muy inferior a la líder de la tabla, que es, de nuevo, Canarias, con un 77,1 por ciento de inscritos. La media estatal se sitúa en un 37,7 por ciento, veinte puntos por debajo del dato gallego.

Bachillerato

En cuanto a los que se animan a intentarlo con otro idioma foráneo en Bachillerato, materia de la que es posible examinarse en las pruebas de acceso a la universidad, suponen un 16,5 por ciento de los estudiantes, lo que coloca a Galicia como tercera autonomía con más inscritos y cuarta si se incluye también en el ranking a las ciudades autónomas. En este caso, es Andalucía la que se sitúa de número 1, con una cuarta parte de sus bachilleres estudiando dos lenguas foráneas.

Esta vez Educación incluye en su estadística el número de auxiliares de conversación extranjeros que apoyan el aprendizaje de un idioma foráneo en las aulas y Galicia destaca porque sus 497 auxiliares —con datos del curso 2024-2025— constituyen el 7,5 por ciento del total, dos puntos por encima de lo que le correspondería por su peso poblacional en general.

La importancia de los auxiliares de conversación

Precisamente este miércoles se registraba unanimidad en la Cámara gallega entre las fuerzas parlamentarias para reclamarle al Gobierno central el mantenimiento del programa, añadiendo que el Ejecutivo estatal no traslade a la Xunta los costes extraordinarios derivados de las modificaciones laborales de estos asistentes.

Gracias a los auxiliares de conversación, el alumnado conoce de primera mano el idioma que está aprendiendo. La Xunta ha advertido de que está en juego la continuidad del programa por multas a otras comunidades del Ministerio de Trabajo al interpretar que este personal debe contar con contrato laboral, mientras que la colaboración está concebida por el Ministerio de Educación, en teoría coordinador de la iniciativa, como un "intercambio cultural".

De los 497 que figuran en Galicia para el curso pasado, la inmensa mayoría, un total de 449, son de inglés, pero también los hay de francés, alemán, portugués o chino.