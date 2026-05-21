Casi 3.000 docentes gallegos de la enseñanza pública se jubilarán en el próximo lustro

Cuando la Consellería de Educación publica la oferta pública de empleo para cada ejercicio, suele subrayar su impacto en la «renovación» de la plantilla docente. En el último balance, al anunciar los 1.601 puestos que en un mes se disputarán 16.000 aspirantes a un puesto de funcionario, el titular del ramo, Román Rodríguez, destacaba que en los últimos 17 años, desde la llegada del PP a la Xunta, se han convocado 21.700 plazas.

Ese proceso empieza a apreciarse ya en la composición por edades del profesorado público. Solo en un curso, esa tasa, que representaba casi un 42 por ciento de los efectivos de las enseñanzas no universitarias de régimen general, se ha reducido 2,6 puntos, hasta el 39,2 por ciento.

El descenso, no obstante, no ha conseguido retirar a Galicia del podio en este indicador, que comparte con Asturias y a Canarias, aunque sí ha logrado que pase de liderar la estadística a ocupar la tercera posición.

El peso de los docentes sénior

Ese 39,2 por ciento del profesorado de 50 o más años —cuatro puntos porcentuales por encima de la media estatal— equivale a unos 13.650 docentes cuyo relevo habría que planificar a lo largo de los próximos quince años. En el horizonte más inmediato, el de los próximos cinco años, la cifra de maestros y profesores, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, que alcanzarían edades para jubilarse rozaría los 3.000.

Conforme a las estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2024-2025, la plantilla de profesores al servicio de la Administración autonómica que tiene al menos 60 años se eleva a 2.979 personas, de las que, además, una de cada seis ya ha soplado 65 velas, lo que apunta a un relevo todavía más inminente.

En cambio, la presencia de jóvenes sigue siendo reducida, al igual que ocurre con la pirámide poblacional de Galicia. De hecho, la comunidad gallega ocupa el tercer puesto por la cola en la proporción de profesionales menores de 30 años. Constituyen un 4,5 por ciento de la plantilla, dos puntos menos que la media estatal. En Navarra, la que tiene un plantel más rejuvenecido, superan el 13 por ciento del cuerpo docente.

La Xunta destaca que, un año más, con la convocatoria de la OPE, cuyas pruebas se celebran a partir del 20 de junio, Galicia aprovecha al máximo la tasa de reposición de efectivos del 120% fijada por el Estado. El objetivo, destaca el responsable de Educación, Román Rodríguez, es seguir «apostando por la estabilidad docente». Además, subraya que la gallega es la autonomía con menor porcentaje de interinidad estructural en la enseñanza.

Aparte del profesorado que imparte clases en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP, Galicia cuenta con otros docentes no universitarios dedicados a enseñanzas de régimen especial (artísticas, deportivas y de idiomas). Según el Gobierno central, este colectivo está conformado por otros 3.249 profesionales.