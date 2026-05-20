La bolsa para guardias voluntarias en los PAC de la Xunta ya asciende a 239 médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, afirmó este miércoles en el Pleno del Parlamento que la Xunta dispone ya de una bolsa de 239 facultativos para realizar guardias voluntarias en los Puntos de Atención Continuada (PAC). A esta relación de profesionales se suman 810 efectivos de enfermería, también disponibles para reforzar la cobertura asistencial en estos dispositivos.

Gómez Caamaño ofreció estos datos durante su respuesta a una interpelación sobre la situación de la Atención Primaria, un ámbito que, según defendió, está siendo reforzado con más recursos presupuestarios, más plazas y nuevas medidas organizativas. El conselleiro enmarcó la creación de esta bolsa de voluntarios en el esfuerzo de gestión que, aseguró, está realizando el Sergas para garantizar la asistencia sanitaria, especialmente en los PAC y en las zonas rurales.

Impacto especial en el rural gallego

El titular de Sanidade insistió en que el principal problema que afronta la atención primaria es la falta de profesionales, una situación que afecta al conjunto del Sistema Nacional de Salud y que tiene un impacto especial en el rural gallego. En este contexto, recordó los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales, que incluyen un programa de voluntariedad incentivada para las guardias en los PAC, con un incremento del 15,36 % en las retribuciones por jornada complementaria para los médicos.

Durante su intervención, Gómez Caamaño destacó que Galicia destina el 31,2 % del presupuesto sanitario total a la atención primaria. Además, señaló que este año la Xunta incrementa la inversión en este nivel asistencial en un 4,7 %, hasta alcanzar los 1.747 millones de euros, la mayor dotación presupuestaria de la historia de la sanidad pública gallega para la primaria.

El conselleiro también se apoyó en el informe del Consello de Contas sobre la Cuenta General del Sergas de 2023 para subrayar las mejoras organizativas introducidas en los últimos años. Entre ellas citó la implantación de la historia clínica electrónica, el aumento de la capacidad diagnóstica, el refuerzo del papel de la enfermería, avances en estabilidad laboral, mejoras retributivas y una reducción de la temporalidad tras la convocatoria de 468 plazas por concurso de méritos.

Respuesta al Consello de Contas

En materia de recursos humanos, Gómez Caamaño indicó que desde 2019 la Xunta ha creado más de 1.000 nuevas plazas en atención primaria y que los presupuestos de este año incorporan otras 163 plazas adicionales. También matizó que las plazas consideradas vacantes por el Consello de Contas son puestos sin titular en propiedad, no necesariamente sin profesional asignado. Según detalló, de las 496 plazas de medicina de familia consideradas vacantes, 415 están ocupadas por médicos con contratos de larga duración. En pediatría, añadió, 123 de las 133 vacantes están cubiertas.

El responsable de Sanidade defendió asimismo que el 95 % de los niños y niñas gallegos reciben atención pediátrica en su propio municipio. Precisó que en el 90 % de los casos esa asistencia la prestan pediatras y que en el 10 % restante corresponde a médicos de familia con formación pediátrica. Además, explicó que la ausencia de una plaza de pediatría en un centro de salud no implica falta de atención, ya que profesionales de otros servicios de primaria se desplazan para garantizar la asistencia en esos ayuntamientos.

Conclusiones del grupo de trabajo de Atención Primaria

Gómez Caamaño se refirió también a la reforma estructural que la Xunta quiere impulsar en la atención primaria. Para ello, la Consellería de Sanidade ha constituido dos grupos de trabajo que presentarán sus conclusiones en las próximas semanas. Entre las medidas ya activadas citó la Unidad de Apoyo a la atención primaria, que contará con 50 profesionales y tendrá como objetivo reducir la carga burocrática de los médicos.

El conselleiro completó su intervención con otras actuaciones, como los 35 equipos multidisciplinares de soporte a la atención domiciliaria para el seguimiento de pacientes crónicos en el rural, la red de psicólogos clínicos en primaria, actualmente integrada por 28 profesionales y con previsión de llegar a 50 en 2030, y la extensión de los planes locales de salud, que ya cubren más del 65 % de los servicios de primaria.

Por último, puso en valor que Galicia forma cada año 207 médicos de familia y reiteró que, pese a las dificultades derivadas de la escasez de profesionales, la atención sanitaria está garantizada.