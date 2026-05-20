Planificación
La Xunta crea un grupo de trabajo con los concellos y los arquitectos para simplificar la tramitación de licencias urbanísticas
Las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom) apoyarán a los ayuntamientos en la tramitación de los permisos
R. S.
La Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia han acordado crear un grupo de trabajo para impulsar la simplificación de la documentación en la tramitación de las licencias urbanísticas.
En la clausura de la jornada divulgativa sobre las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), la conselleira de Vivienda, María Martínez Allegue, ha reivindicado la necesidad de trabajar en esta agilización y ha puesto en valor el papel de estas entidades en la colaboración con los ayuntamientos para «flexibilizar y simplificar» estos trámites, garantizando la seguridad jurídica, la tramitación de licencias urbanísticas.
Según la conselleira, es «imprescindible acortar tiempos y reducir burocracia» mientras también se da seguridad jurídica a las entidades, por lo que ha defendido el cambio en la normativa adoptada en enero del pasado año, que establece en las solicitudes de licencia urbanística que vayan acompañadas de un certificado Eccom, «tienen la misma validez y los mismos efectos que los informes técnicos y jurídicos municipales».
De este modo, los ayuntamientos tienen ahora las entidades de certificación como apoyo, «sin perder las competencias públicas, porque su intervención no elimina la potestad municipal de inspección, control y decisión».
Ha insistido en que «esta medida no merma la capacidad de los ayuntamientos, todo lo contrario, viene a apoyar a las entidades locales».
Tras el verano del pasado año, la Xunta dio el último empujón a las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom) con la publicación del reglamento sobre su funciones. Poco más de medio año después, son siete las entidades que pueden operar en Galicia por estar inscritas en el registro autonómico creado al efecto.
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