El colegio Peleteiro de Santiago cambia de manos 75 años después: pasa al grupo internacional Globeducate

El colegio M. Peleteiro de Santiago, un referente educativo en la capital de Galicia y en toda la comunidad gallega, cambia de manos tras más de siete décadas de historia. La dirección del centro confirmó este martes a última hora, a través de un comunicado a las familias, la integración del colegio en el grupo educativo internacional Globeducate.

Esta "integración" o "unión estratégica", como la define el propio colegio, pone así fin a años de rumores sobre la venta del colegio, intensificados en los últimos tiempos. La familia al frente de Peleteiro llegó a admitir en marzo de 2025 que el centro despertaba el interés de algunos compradores, en concreto grupos empresariales internacionales especializados en el sector de la enseñanza privada. Sin embargo, en aquel momento no llegó a materializarse ninguna operación y la familia garantizó la "continuidad" del proyecto educativo con ADN compostelano. Ahora, un año después, esa operación sí se habría cerrado, de forma que el Peleteiro se integraría en una nueva propiedad, aunque manteniendo su esencia y su dirección.

Globeducate es uno de los grupos educativos más importantes del mundo, con más de 65 colegios internacionales de excelencia y presencia en 11 países, educando a 40.000 alumnos en un entorno global y multicultural. El grupo pertenece mayoritariamente al fondo británico Providence Equity Partners, especializado en inversiones en educación y tecnología y que ya gestiona dos British School en Vigo y A Coruña. La excelencia académica, la innovación, la formación integral y la importancia de los valores compartidos han sido elementos clave para dar este gran paso y para la cristalización del acuerdo, explican desde Peleteiro.

Colegio Peleteiro, con el Pico Sacro al fondo / Cedida

"Nuevas oportunidades de crecimiento"

En el comunicado enviado a las familias, la dirección de Peleteiro justifica la decisión tomada y el paso al frente dado. "La integración en Globeducate nos abre nuevas oportunidades de crecimiento y ampliación del horizonte educativo del colegio", dicen. "Entre ellas, la posibilidad de desarrollar e incorporar nuevos programas, así como fortalecer nuestro proyecto internacional. De esta forma incrementaremos las opciones de intercambios con otros colegios de Globeducate en el mundo para el crecimiento de nuestros alumnos, tendremos la oportunidad de compartir conocimiento y vivencias con otros centros de reconocido prestigio y nuestro equipo docente también tendrá la oportunidad de crecer profesionalmente dentro del grupo, a través de nuevas experiencias educativas y metodológicas", añade el comunicado.

"Esta unión estratégica garantiza la continuidad, la solidez y el futuro del Colegio Peleteiro", prosigue. "Las instituciones que perduran son aquellas capaces de crecer sin renunciar a su esencia, y esta alianza permitirá reforzar nuestra misión de formar alumnos íntegros y excelentes, preparados para afrontar los desafíos del mañana sin perder de vista las raíces, la cultura y los valores que siempre han definido a Peleteiro".

Y concluye: "Esta decisión está orientada a ofrecer la mejor y más completa educación posible a vuestros hijos, manteniendo los más altos estándares académicos y un profundo cuidado por las personas. Y todo esto es posible gracias a la confianza que vosotros, nuestras familias, habéis depositado en nosotros".

Además, el M. Peleteiro confirma que el colegio seguirá en su día a día en las mismas manos. "La dirección del colegio continúa siendo la misma. El equipo que ha liderado el colegio hasta hoy seguirá haciéndolo ahora con el respaldo y los recursos de un grupo educativo internacional".

Globeducate: "Estamos ilusionados"

Al poco de trascender entre las familias la operación, la propia Globeducate anunció la "adquisición" del colegio Peleteiro, "reconocido recientemente como el tercer mejor colegio de España" y "consolidado entre la élite educativa nacional".

La nueva propiedad destaca el campus moderno, sostenible y dotado de instalaciones de última generación, entre las que destacan la residencia escolar, el edificio específico de Infantil, piscina cubierta, biblioteca, salón de actos, laboratorios, patios cubiertos y exteriores, cafetería y comedor. El colegio ofrece una educación de primer nivel a más de 1.300 alumnos.

"La integración en Globeducate representa un paso significativo en la historia del colegio y refuerza su misión de formar alumnos íntegros preparados para afrontar los retos del futuro sin perder de vista las raíces, la cultura y los valores que siempre han definido a colegio Peleteiro", añade el grupo educativo.

“Desde nuestras primeras conversaciones con el equipo de colegio Peleteiro, quedó claro que se trataba de un colegio construido sobre una visión profundamente humana: la excelencia académica y el desarrollo integral de cada alumno. Ese espíritu sigue plenamente vivo hoy en día, y es precisamente lo que hizo que esta decisión fuese natural. Nuestro compromiso es claro: ofrecer el apoyo que este colegio merece para seguir creciendo y garantizar la continuidad de todo aquello que ha convertido a colegio Peleteiro en un referente nacional durante más de siete décadas. Estamos ilusionados por construir juntos sobre estos sólidos cimientos”, apunta el CEO de Globeducate Iberia, Lorenzo Fiorani.

Por su parte, el CEO de Globeducate, Luca Uva, subraya el valor de esta nueva incorporación para el grupo. “Estamos encantados de dar la bienvenida a Colegio Peleteiro a Globeducate, reforzando aún más nuestra presencia en España, país en el que nació nuestro grupo. Globeducate mantiene un firme compromiso con ofrecer a los alumnos una educación excelente a través de una amplia variedad de currículos nacionales e internacionales, y esperamos apoyar al colegio para ofrecer todavía más oportunidades dentro de nuestra red global".

Luis Ildefonso Peleteiro, director del colegio / Cedida

Luis Ildefonso Peleteiro: "Es la organización ideal a la que unirnos"

Una visión respaldada por el director del colegio, Luis Ildefonso Peleteiro Ramos. “Creemos que, por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo de nuestro colegio, así como por contar con centros educativos de primer nivel tanto en nuestro país como en el extranjero, Globeducate es la organización ideal a la que unirnos".

La transacción ha sido coliderada por los asesores de M&A de Globeducate: Escala Capital y Socios Financieros; junto con el asesoramiento legal de: Uría Menéndez; Financiero y fiscal: Deloitte; Operaciones: Afaya Partners; Comercial: Edacto; Inmobiliario: CBRE. Los asesores del Colegio Peleteiro fueron Banco Sabadell y Ejaso.

Antiguo colegio Peleteiro en el Ensanche de Santiago / Antonio Hernández

De Santiago al mundo

Fundado en 1951 por Manuel Peleteiro Irago y su esposa Dolores Ramos Fernández, el Peleteiro es un centro de enseñanza privado no subvencionado, sin vinculación religiosa ni política. Según sus propias palabras, su filosofía se centra en el "compromiso con una enseñanza integral y de calidad para lograr la excelencia académica". De hecho, son "referencia a nivel nacional" en la educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Reconocido con numerosos galardones, entre ellos alguno que lo sitúa en el top español de la enseñanza privada, el colegio M. Peleteiro es un emblema de la ciudad de Santiago, donde ocupó durante décadas una parcela del Ensanche hasta que en 2009 se trasladó a las afueras, a unas instalaciones modernas y vanguardistas en la zona de Monte Redondo, donde continúa a día de hoy formando a miles de estudiantes de todos los ciclos educativos preuniversitarios, generación tras generación y siempre bajo la misma filosofía con la que Manuel Peleteiro fundó la Academia Minerva hace más de 70 años, el germen de lo que hoy es el colegio.

Noticias relacionadas

"En Peleteiro hemos entendido la educación no solo como un proceso académico, sino como un acompañamiento cercano y personal. Por ello, nuestro equipo de tutores realiza un seguimiento continuo de los alumnos, brindando apoyo y orientación para reforzar su confianza, fomentar la responsabilidad y ayudarles a descubrir y potenciar sus capacidades individuales", resaltan desde la dirección, al frente de la que están Luis y Diego Peleteiro. "La integración en Globeducate supone un paso muy significativo que refuerza nuestro legado y proyecta nuestro futuro".