El Sergas deberá realizar mamografías para el cribado de cáncer de mama ya a los 45 años a partir de 2029

Los ingresos hospitalarios por tumores malignos de mama subieron en Galicia en 2024 respecto al año anterior en más de 200 casos, hasta los 2.323, a pesar de que en los últimos tiempos expertos como Jesús García Mata, presidente de la Sociedad Oncológica de Galicia y jefe del servicio de Oncología del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, incidan en que se haya reducido la mortalidad, un indicador positivo que debe mucho a la detección precoz a través del programa de cribado mediante mamografía.

Ahora, ese programa, que oficialmente estaba previsto hasta ahora en mujeres de 50 a 69 años y que en Galicia se había ampliado ya hasta los 74, se generalizará también entre los 45 y los 50 años. El Ministerio de Sanidad informó este miércoles en un comunicado que la Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa en el Sistema Nacional de Salud (SNS), ampliando la población objetivo, con test de carácter bienal, entre los 45 y los 74 años.

En la apertura de la horquilla por la parte superior ha tenido mucho que ver Galicia, como reconoce el departamento dirigido por Mónica García, que resalta que Galicia «aportó resultados clave para respaldar la inclusión del grupo de 70 a 74 años». Sanidad alega que la medida responde a las recomendaciones de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) y del Consejo de la Unión Europea, así como a la evidencia clínica disponible, que indica que alrededor de uno de cada diez cánceres de mama en España se diagnostican en mujeres menores de 50 años. Al valorar la inclusión en esa franja de edad, el Gobierno tomó como referencia las experiencias de las autonomías de Navarra, Castilla y León, La Rioja y Castilla-La Mancha, que ya habían incorporado el tramo de 45 a 49 años en sus programas de detección precoz.

La situación en Galicia

Por lo que respecta a Galicia, consultada por este diario hace varias semanas, la Consellería de Sanidade proponía un acercamiento distinto: tomar como criterio para realizar el «screening» el factor de riesgo y no solo la edad, en línea con los nuevos avances en medicina personalizada, a través del proxecto Xenoma Galicia.

En todo caso, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, había avanzado ya en 2023 la predisposición de su Ejecutivo a sumarse a esta medida, cuando defendió ante la Cámara autonómica que su intención era incrementar en un 50% el número de beneficiarias, ampliando la horquilla por la parte superior, lo que ya se hace en Galicia, tal y como resalta el Gobierno, e incorporando también a las mujeres de 45 a 49 años. Además, el Sergas alegaba que este tipo de medidas tienen que aprobarse en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, como ha sucedido ahora.

Sanidad indica que la ampliación del programa se realizará de manera «gradual» para garantizar una implementación homogénea y de calidad en todo el territorio. Las comunidades y ciudades autónomas dispondrán de un plazo máximo de tres años para iniciar la modificación del programa y de hasta seis años para alcanzar una cobertura de invitación cercana al 100% en los nuevos grupos de edad. Además, de cara a «facilitar la adaptación organizativa y la gestión de recursos, se contempla la posibilidad de implantar inicialmente un intervalo de cribado trienal antes de consolidar definitivamente la periodicidad bienal».

Por otro lado, casi 90.000 personas apoyan en change.org la demanda de una gallega con cáncer metastásico, María Varela, para solicitar al Gobierno ir más allá y adelantar la realización de mamografías ya a partir de los 40 años.