El Parlamento gallego reclama por unanimidad al Gobierno central que mantenga el programa de auxiliares de conversa

El pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al de Educación, Formación Profesional y Deportes que adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa de auxiliares de conversa en los centros educativos gallegos. La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, salió adelante con el respaldo de todos los grupos de la Cámara, que coincidieron en la necesidad de despejar las incertidumbres jurídicas y laborales que amenazan el desarrollo de esta medida de apoyo a la enseñanza de idiomas.

La proposición no de ley aprobada insta al Gobierno central a establecer un marco jurídico y laboral «claro, estable y común» para todas las comunidades autónomas. El objetivo es evitar interpretaciones dispares y ofrecer seguridad tanto a las administraciones educativas como a los propios auxiliares, que cada curso se incorporan a colegios e institutos para reforzar la competencia oral del alumnado en lenguas extranjeras.

El texto también reclama que cualquier decisión que adopte el Ejecutivo estatal no implique trasladar a la Xunta costes extraordinarios derivados de una eventual modificación del encaje laboral del programa. En este sentido, la iniciativa recuerda que la Administración autonómica «ya financia casi en su totalidad» esta actuación, considerada estratégica para mejorar el aprendizaje de idiomas y favorecer la internacionalización del sistema educativo gallego.

El debate llega en un momento de preocupación en la comunidad educativa por el futuro de un programa consolidado durante años y con presencia en numerosos centros de Galicia. La figura de los auxiliares de conversación permite al alumnado tener contacto directo con hablantes nativos o con perfiles especializados, especialmente en inglés, aunque también en otras lenguas.

Con la aprobación unánime de la propuesta, el Parlamento gallego envía un mensaje conjunto al Gobierno central para que clarifique cuanto antes la situación y evite que la falta de seguridad jurídica derive en la suspensión o reducción del programa en próximos cursos.