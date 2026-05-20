Fuga de recursos de innovación fuera de Galicia: uno de cada cuatro proyectos financiados con fondos europeos lo lideró una empresa foránea

Desde hace décadas Galicia recibe fondos europeos para innovación con el objetivo de fortalecer su economía. ¿Pero han servido estas ayudas para mejorar el rendimiento de su tejido productivo? Un estudio de la Universidade de Santiago (USC), publicado en la revista European Planning Studies, concluye que su eficacia «ha sido limitada», lo que sugiere «una asignación ineficiente» del dinero y «una falta de alineación entre los objetivos del programa y los resultados territoriales». Y una de las razones es la fuga parcial de «recursos y resultados» a otras partes del territorio. Las empresas no gallegas —a menudo con sede en Madrid y que operan a través de centros de innovación radicados fuera de la comunidad gallega— lideraron el 23,8 por ciento de los proyectos de I+D+i con financiación pública.

El estudio realizado por los investigadores Diego Sande Veiga y Jesús López-Rodríguez analizó las convocatorias del FEDER-Innterconecta del periodo 2007-2013 y su impacto posterior en el tejido productivo gallego. Galicia recibió en ese periodo 105 millones de euros y concurrieron un total de 210 proyectos de los que se aprobaron 105 que involucraban a 476 empresas y 282 organizaciones de investigación. El presupuesto medio fue de 2 millones de euros por iniciativa.

A estas convocatorias suelen concurrir proyectos en los que participan varias empresas y centros de investigación, pero siempre hay una entidad que lidera y lleva la batuta. Y casi una de cada cuatro empresas líderes estaba registrada fuera de Galicia. De ellas, la mitad tenían sede en Madrid. «Los centros de innovación corporativos suelen ubicarse en la sede de la empresa. Estudios previos no han encontrado centros de innovación de empresas financiadas en ubicaciones distintas», aclara el informe. «Se produce una fuga de recursos, en la que se llevan no solo parte de las ayudas, sino que se demuestra que eso tuvo un mayor impacto en sus indicadores empresariales. Es decir, esas empresas foráneas se benefician de fondos que iban dirigidos a Galicia», explica Diego Sande.

Estas compañías radicadas fuera de Galicia, no solo lideran el 23,8 por ciento de los proyectos subvencionados con fondos europeos, sino que participan en casi la mitad de las iniciativas que recibieron ayudas (43,5 por ciento). Además, más de la mitad son grandes compañías. «Captaron una parte sustancial de la financiación y los resultados», recalcan los investigadores.

Aunque suelen tener delegaciones en Galicia, el estudio esgrime que «su gestión suele ser centralizada a nivel estatal, donde se toman las decisiones y políticas corporativas sobre grandes proyectos, incluida la absorción de parte de los resultados como los registros de patentes».

Resultados

Pero la cuestión no es solo que estas empresas no gallegas copen parte de los recursos que se convocan para innovar, sino que además «absorben el impacto». El estudio analiza en qué medida esas ayudas a proyectos de innovación contribuyen a mejorar los resultados de las empresas participantes. Para ello utiliza indicadores como el valor añadido bruto, los ingresos, la rentabilidad y la inversión en investigación y desarrollo. Y mientras para las empresas gallegas «no hubo efectos medibles claros», sí se constató que las firmas foráneas incrementaron su valor añadido bruto tras las ayudas.

Los investigadores advierten que la alianza de empresas para concurrir a estas convocatorias de fondos es positiva, aunque apuntan que en el caso de los fondos europeos para impulsar la innovación no se tradujo en «beneficios cuantificables para las empresas locales». «Factores organizativos, el poder de negociación asimétrico dentro de los consorcios y la tendencia de las empresas líderes a retener los derechos de propiedad intelectual limitaron la transferencia efectiva de conocimiento a las pymes gallegas», advierte el estudio. Así, señala que las grandes empresas «podrían haber centralizado la contratación de recursos humanos especializados reduciendo las oportunidades para que las pymes desarrollaran capacidades internas, impulsaran la innovación o retuvieran personal cualificado».