La Xunta refuerza la inspección sanitaria con 18 nuevos profesionales para controlar las bajas laborales
La administración autonómica simplificará la autorización de las mutuas para agilizar el proceso de control
El Ejecutivo autonómico continúa reforzando la vigilancia de las bajas laborales. Tras el polémico anuncio hace un mes del plan de control de estos procesos, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes un refuerzo de la inspección sanitaria con la creación de 18 plazas para nuevos profesionales. La mitad, puntualizó, serán para inspectores, mientras que la otra se corresponde con puestos de subdirectores.
Cuestionado por el perfil de estas nuevas incorporaciones, el mandatario aseguró que serán "titulados en medicina y enfermería". El proceso de selección, por su parte, "será el habitual para este tipo de contrataciones". Para ello, apuntó, se dedicarán tres millones de euros para los próximos tres años. Su incorporación se producirá en las áreas sanitarias en las que se están realizando la revisión de las bajas laborales, que son las de Lugo, Ferrol, Santiago, A Coruña y Vigo.
Otro de los acuerdos aprobados en el Consello de la Xunta es el de cambiar la autorización a las mutuas, de manera que será suficiente una única por paciente en lugar de para cada prueba médica, dentro de su plan para reforzar el control de las bajas laborales. El objetivo, explicó, es que el proceso sea "cada vez más resolutivo", pero que "la última palabra" siempre la tendrá la sanidad pública a través de la inspección.
"Si la inspección sanitaria entendiera que el alta que da la mutua no está debidamente acreditada llamará inmediatamente al paciente para una nueva consulta", apuntó. Se trata, declaró, de medidas que se han abordado en el marco del diálogo social, constituido con la patronal y los sindicatos el pasado jueves, y dentro del plan integral contra el absentismo laboral, un "problema constatado por muchas personas y colectivos empresariales".
Rueda recordó, además, la puesta en marcha en agosto de 2024 de un programa para controlar 130.000 bajas, que terminó con 30.200 altas. Sobre el anuncio hecho en el Debate sobre el Estado de la Autonomía para la creación de unidades especializadas para la atención y control de las bajas por enfermedades musculoesqueléticas o de "psiquiatría menor", que "son las más frecuentes", declaró que el protocolo "ya está avanzado".
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