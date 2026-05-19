Sanidade minimiza el seguimiento de la huelga médica mientras Simega reivindica un repunte
Los paros de este martes que Sanidade sitúa en solo el 2% en el turno de tarde reabren el choque por las cifras tras una primera jornada, el lunes, con miles de actos anulados
El lunes se suspendieron 6.884 actos médicos en toda Galicia
E. O.
La segunda jornada de huelga médica convocada contra el Estatuto Marco del Gobierno central volvió a dejar este martes en Galicia dos lecturas enfrentadas. La Consellería de Sanidade cifró el seguimiento en el turno de tarde en el 2,19% del conjunto de la sanidad pública gallega, mientras Simega, uno de los sindicatos convocantes, elevó el respaldo al 78,5% de media en los grandes hospitales y acusó a la Xunta de ofrecer una lectura que no refleja el alcance real del paro.
Según los datos oficiales, la participación fue del 3% en los siete grandes hospitales del Sergas y nula en los comarcales durante la tarde. En atención primaria, el seguimiento alcanzó el 1,76%, lo que deja el cómputo conjunto de ambos niveles asistenciales en el 2,26%. Por hospitales, los mayores porcentajes comunicados por Sanidade se registraron en Pontevedra, con un 8,57%; Lugo, con un 6,67%; y Ourense, con un 6,48%. En Vigo fue del 0,96% y en A Coruña del 0,88%, mientras que en Santiago y Ferrol no hubo seguimiento en ese turno.
La huelga llega después de una primera jornada, la del lunes, en la que se suspendieron 6.884 actos médicos en toda Galicia, según cifras oficiales de la Consellería de Sanidade.
El paro se desarrolla en un contexto de división sindical. Tras alcanzar un acuerdo con la Consellería de Sanidade a principios de mes, O’Mega ha optado por no participar en la huelga, aunque sí ha convocado concentraciones de lunes a viernes en distintos hospitales gallegos. Simega, en cambio, ha apelado a «todos los médicos, facultativos y MIR del Sergas» a participar activamente en la cuarta semana de huelga indefinida.
El sindicato reclama al Gobierno central un Estatuto propio y una mesa de negociación específica para la profesión médica. A la Xunta le exige, entre otras medidas, la actualización del acuerdo de urgencias hospitalarias de 2007 para adaptarlo a la realidad actual en materia de jornada laboral, retribuciones y condiciones de trabajo.
Simega sostiene que el seguimiento de la protesta va al alza y que sus datos «distan mucho» de los de la Administración porque la Xunta no computa, según denuncia, a profesionales afectados por servicios mínimos, vacaciones, bajas o ausencias justificadas. Sanidade, por su parte, mantiene que el impacto del paro en el turno de tarde fue reducido.
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