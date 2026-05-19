La Fiscalía de Galicia refuerza la ofensiva penal contra los incendiarios con nuevas tecnologías
El Ministerio Público y la Xunta coordinan el uso de drones, geolocalización y análisis avanzado para identificar el origen de los fuegos y perseguir a sus autores en una comunidad castigada por los incendios forestales
RAC
La Fiscalía Superior de Galicia refuerza la coordinación institucional para prevenir, investigar y perseguir penalmente los incendios forestales ante la campaña de este 2026. En una comunidad marcada año tras año por el impacto del fuego en el monte, la fiscala superior, Carmen Eiró, mantuvo una reunión de trabajo con el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, y con integrantes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais de la Consellería do Medio Rural.
El encuentro tuvo como objetivo avanzar en la respuesta conjunta frente a los incendios, tanto en el ámbito preventivo como en la investigación de los fuegos y en la persecución judicial de los responsables. La Fiscalía subraya que su papel resulta clave en la coordinación de las investigaciones y en el impulso de las actuaciones judiciales orientadas a identificar a los autores y reclamar las penas correspondientes.
Uno de los ejes de la reunión fue la incorporación de nuevas tecnologías a la investigación de los delitos de incendio forestal. Fiscalía y Medio Rural analizaron el uso de herramientas de análisis avanzado, sistemas de geolocalización, drones y nuevas técnicas de investigación para mejorar la eficacia a la hora de determinar el origen de los fuegos y localizar a sus presuntos autores.
La coordinación también tendrá una dimensión transfronteriza. En la reunión se puso en valor la cooperación entre España y Portugal, especialmente a través de la Comisión Mixta Hispano-Lusa de Oporto de 2018, creada para mejorar la colaboración en materia de prevención, extinción e investigación de incendios en las zonas de frontera.
Además, se abordó el desarrollo del Pladiga, el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que fija los medios, recursos y medidas de prevención, vigilancia y respuesta frente a los fuegos. La Fiscalía Superior de Galicia enmarca este refuerzo en su compromiso con la protección del medio natural, la seguridad de las personas y la defensa del interés público.
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