Ignacio Rivera, de Hijos de Rivera: «Lo más importante es que no nos matemos entre nosotros»

«Lo más importante es que no nos matemos entre nosotros». Es uno de los consejos que lanzó Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera y expresidente del Instituto de la Empresa Familiar, para lograr que el Noroeste gane más fuerza. Lo hizo acompañado por Enrique García Chillón, presidente y consejero delegado de la empresa pesquera Profand, quien llamó a la industria, a los trabajadores y a los políticos a «aportar su grano de arena» para que esta macrorregión tenga todavía más peso. El director de FARO DE VIGO, Rogelio Garrido, que moderó el diálogo, destacó los logros que han alcanzado ambos empresarios.

Rivera lamentó el «maldito localismo», que genera «pelea entre A Coruña y Vigo, Oviedo y Gijón o León y Asturias». «Si no superamos eso, no lograremos nada», expuso antes de invitar a los políticos primero y a los empresarios después a recorrer este camino y convencer al resto de la sociedad de sus beneficios. «La pregunta es si tenemos actitud de colaboración entre las tres regiones: Galicia, Castilla y León y Asturias. Hace falta ser generosos», comentó. García puso en valor el II Foro del Noroeste de PRENSA IBÉRICA como punto de partida para que, entre «todos», podamos ser capaces de conseguir «mejores infraestructuras y sinergias».

Las dos empresas representadas en la mesa se configuran en torno a la familia. Tanto Rivera como García dejaron claro que el futuro pasa por mantenerse en su territorio: Galicia. El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera subrayó que la propiedad no se ve fuera de esta región a pesar de que sería más rentable instalarse en otro punto del Estado. «Nunca hemos tenido dudas. Nos ahorraríamos 12 millones de euros si la fábrica estuviera en Madrid y no en Arteixo», expuso. Defendió que esta decisión se toma «por compromiso con la tierra». «Las empresas familiares pensamos diferente», anotó antes de añadir que este tipo de compañías trazan un futuro más a largo plazo.

Reflexión similar trazó García, convencido de que el deseo es «estar en Galicia». «Somos vigueses por los cuatro costados. Nos tratan bien en Galicia: es la comunidad autónoma más estable de España. Estamos encantados y seguiremos toda la vida», aseveró. Apostilló que «la obligación de cualquier empresario es hacer las cosas bien en el territorio y ejercer de manera sensata presión» a la administración pública y las autoridades para que todo funcione mejor. «Nos gusta pagar impuestos, eso significa que ganamos dinero, pero pedimos que se gestionen bien y sean moderados», dijo.

Generación de riqueza

El presidente y consejero delegado de Profand señaló que los empresarios deben «generar riqueza en el territorio» y destacó la importancia de que los gobiernos los «tengan en cuenta». «Los empresarios del Levante lo han hecho bien con el Corredor mediterráneo; es envidia sana. Ellos no tienen peaje para ir de Alicante a Cataluña y nosotros pagamos una barbaridad de dinero para ir de Vigo a A Coruña», criticó. Esta queja fue comentada en numerosas ocasiones en el II Foro del Noroeste, celebrado en el Hotel Reconquista de Oviedo.

En el mismo sentido, Rivera se definió como «muy activista». «Los empresarios de bien generan un impacto real en la sociedad, en las personas y en el planeta. Si solo estamos para ganar dinero, es mejor que esas marcas no triunfen», aseveró. Puso como ejemplo la decisión familiar de que Hijos de Rivera permanezca en Galicia. «Era mucho más barato el terreno en Andalucía y las ayudas que había eran mucho mayores», continuó.

«Creo absolutamente en que la familia debe ser la propietaria y debe estar en el órgano de gobierno» Ignacio Rivera — Presidente ejecutivo de la Corporación Hijos de Rivera y expresidente del Instituto de la Empresa Familiar

García aseguró que está «en deuda» con el territorio que le ha visto nacer y destacó la «ayuda» por parte del Gobierno gallego. «No es siempre dar subvenciones, ya que no tenemos acceso a ellas como gran empresa, pero sí mecanismos, como trámites administrativos, gestión del suelo o apoyo. Eso lo ponemos en valor», enfatizó.

Relevo generacional

Preguntados por la sucesión, Rivera expuso que la empresa pasará de la cuarta a la quinta generación, con «40 ramas familiares». «Creo absolutamente en que la familia debe ser la propietaria y debe estar en el órgano de gobierno. Peleo por que estén en los gobiernos de los negocios, no solo de la propiedad, pero también soy muy partidario de que entren los que estén capacitados. La peor decisión sería que no entre ninguno por haber 40. Hay presión competitiva, pero eso es sano: nos peleamos hasta jugando al parchís. Hay que tener fe en el futuro, rezamos mucho a San Dividendo», bromeó.

García contó que ya les habla de la empresa a sus dos hijos menores. «Bastante los mareo con el relevo generacional. Tenemos claro que, para tener buena gobernanza, hay que diferenciar familia, propiedad y gestión. Tenemos 5.500 trabajadores y eso es lo que más pesa. Si la propiedad quiere participar en la gestión, debe demostrar que vale. Hay muchas familias, clientes e inversiones en riesgo y no puedes entrar por tener un apellido», admitió. Reconoció que, en su caso, al ser dos herederos, lo tiene «más fácil». «Mi deseo es que continúen el legado, que pasa por innovar y preservar el patrimonio y hacerlo crecer», razonó.

Una pyme

García puso en valor la importancia de la confianza en el equipo y en la necesidad de «hacer las cosas bien». «Si no, mañana no estaremos. Me da igual estar en un ranking. Hay que creerse que eres una pyme y tienes que hacer las cosas bien», expuso. Rivera confesó que su motivación es atreverse a equivocarse, divertirse y aprender rápido. También reconoció el peso de los compañeros de viaje: «Transmito mi propósito y buen rollo, pero hay gente que sabe más que yo de logística, ventas, marketing, producción o compras».