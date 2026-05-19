Galicia fija la temporada de caza 2026-2027 con el lobo prohibido y más facilidades para el jabalí

El próximo período hábil general para ejercer la caza en Galicia será el comprendido entre el 18 de octubre de 2026 y el 6 de enero de 2027, ambos incluidos. La captura del lobo continuará prohibida en todo el territorio. Tal y como se expone en el Diario Oficial de Galicia (DOG) este martes, la Consellería de Medio Ambiente ha aprobado los planes anuales de aprovechamiento cinegético con el objetivo de regular la actividad bajo criterios de sostenibilidad, conservación de la biodiversidad y seguridad de las personas participantes. La resolución establece las condiciones y limitaciones para la práctica de la caza menor y mayor en terrenos de régimen cinegético común y especial, así como los métodos y modalidades permitidos durante la temporada.

Todo ello en un contexto en el que la captura de lobo sigue paralizada, y tras denegar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la solicitud de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para levantar dicha suspensión. En la resolución del pasado año, la Xunta abría la posibilidad de cazarlos como consecuencia de los daños que podrían causar, pero ahora ese precepto ya no aparece.

«En cuanto a las medidas de control por daños causados por esta especie, sí que hay una modificación, puesto que, tras hacer un análisis jurídico de la resolución de la temporada de caza anterior, la conclusión fue que se trata de un acto administrativo que no puede contradecir ni entrar a regular algo que ya está regulado por una norma de rango superior vigente desde hace años, que es, en este caso, el Plan de gestión del lobo aprobado por decreto en 2008», admite la Xunta.

La Xunta autorizó la caza del lobo para las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la paralizó cautelarmente antes de que ningún ejemplar fuese abatido y denegó la pretensión de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para levantar su veda.

Más allá del lobo, la temporada de caza gallega se extenderá de forma general entre el 18 de octubre y el 6 de enero, con autorización para realizar esta actividad los jueves, domingos y festivos de carácter estatal o autonómico.

En cuanto al jabalí, la orden contempla más facilidades para abatirlo. En régimen cinegético común, el periodo de caza será del 15 al 31 de agosto de 2026 y del 7 de enero al 28 de febrero de 2027, los jueves, sábados, domingos y festivos. Los sábados entre el 1 de septiembre y el 2 de enero podrá hacerse en las modalidades de batida, montería y espera.

El régimen cinegético especial será del 15 de agosto al 28 de febrero, los jueves, sábados, domingos y festivos en las modalidades de batida, montería y espera.

Además, para «reforzar el control de esta especie en el contexto actual», se podrán cazar jabalíes en los recechos de corzos realizados en terrenos en régimen especial entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2027 sin que se tengan en cuenta en la cuota de capturas.

También se podrá cazar jabalí en la modalidad de mano los lunes, martes, miércoles y viernes del 15 de agosto de 2026 al 28 de febrero de 2027.

Otras especies

En cuanto al corzo, los machos adultos podrán capturarse en régimen común del 15 de agosto al 17 de octubre, los sábados en batida o montería y todos los días de la semana en rececho.

En régimen especial, del 15 de agosto al 17 de octubre se podrán cazar todos los días de la semana en rececho y los sábados, domingos y festivos en batida o montería. También podrán cazarse en rececho todos los días del 1 de abril al 31 de julio de 2027.

Las hembras adultas siguen vedadas con carácter general y solo se permite su caza puntual por daños.

Para el ciervo, el gamo y el muflón, en régimen especial se podrá cazar del 13 de septiembre al 17 de octubre de 2026 en rececho todos los días de la semana y en el resto de modalidades los jueves, sábados, domingos y festivos. Del 18 de octubre al 5 de enero se podrá cazar en rececho todos los días.

En cuanto a la caza menor, la liebre se podrá cazar del 18 de octubre al 29 de noviembre los jueves, domingos y festivos en terrenos de régimen especial.

La arcea se podrá cazar del 18 de junio al 6 de enero —ampliable hasta el 7 de febrero— los jueves, domingos y festivos, mientras que al zorro se le aplica el período hábil de caza menor y en batida, con posibilidad de autorizar batidas en otras fechas.

En el caso de las aves, están vedadas la perdiz, la tórtola turca, el pato cuchara, las gaviotas oscura, argéntea y patiamarilla; las palomas bravía y zurita y la gralla pequeña.