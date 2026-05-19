Galicia ensaya un plan pionero para que los menores de 6 años tutelados no crezcan en centros: o con su familia, o en una nueva familia

Galicia pondrá en marcha el Plan Simultáneo de Doble Propósito, un proyecto piloto que busca evitar que niños y niñas menores de seis años tutelados por la Administración crezcan en centros residenciales. La iniciativa será desarrollada por la Asociación Galega de Familias de Acollida, «Acougo», en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, la Xunta de Galicia y con financiación del Fondo Social Europeo Plus.

El programa arrancará con 12 familias acogedoras y se dirige a menores de seis años que actualmente viven en recursos de protección. Su principal novedad es que trabaja dos vías al mismo tiempo: por un lado, la intervención con la familia biológica para valorar si el retorno es posible; por otro, la incorporación desde el inicio a una familia acogedora estable, que pueda convertirse en referencia definitiva si la reunificación no llega a producirse.

Frente al modelo tradicional, en el que estas decisiones suelen avanzar de forma sucesiva, el Plan Simultáneo pretende reducir cambios de hogar y nuevas rupturas afectivas. El plazo previsto para trabajar la reunificación familiar será de hasta dos años.

Acougo hace un llamamiento a familias con disponibilidad emocional y flexibilidad ante distintos desenlaces: retorno con la familia de origen, acogimiento estable o adopción abierta. No es necesaria experiencia previa. Las familias recibirán formación, acompañamiento y apoyo durante todo el proceso.