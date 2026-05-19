Las energéticas reclaman mayor inversión en redes e incentivos para ejecutarla: "Necesitamos avanzar"

El de la transición energética es un camino de muy largo recorrido y en él han dado pasos desde las empresas de generación a las propias industrias consumidoras, además de comercializadoras o los hogares. Pero existe el riesgo de un atasco en esa ruta, de que ese transitar se pare porque no hay capacidad para atender la demanda. "Es imprescindible que se aumente la capacidad de inversión en redes, que es lo que nos va a permitir aprovechar todo tipo de fuentes de energía primaria", ha resumido el presidente de EDP, Manuel Menéndez.

Lo ha hecho durante su participación en la mesa redonda De coste a ventaja: energía como plataforma industrial, moderada por el jefe de Economía de FARO, Julio Pérez, y en la que este mensaje ha sido compartido por todos los demás participantes: José Ignacio Sanz, CEO de TotalEnergies Electricidad y Gas; Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible; Gerardo Rodríguez, director zona Noroeste de UFD; y el CEO de Redeia, Roberto García Merino.

"Este es un barco en el que tenemos que estar todos. Tenemos la voluntad de invertir, pero han de darse dar condicionantes", ha continuado el directivo de grupo Naturgy. A su juicio, es preciso un "marco estable que incentive las inversiones" o, como agente catalizador, que "ese esfuerzo inversor sea constante".

Castro ha aprovechado para poner en valor el músculo renovable del que puede presumir España, que "permite que no nos estemos enterando de las subidas de precios en el mercado mayorista", que en países como Alemania rondan los 150 megawatios por hora (MW/h). "Necesitamos conexiones", ha sostenido, para defender que lo ideal sería reducir la dieta de combustibles fósiles al entorno del 50% del mix; en el conjunto del Noroeste la dependencia de petróleo o gas alcanza, en el caso de Asturias, el 88% del consumo energético, como recordó el periodista del Decano.

La participación en esta mesa del CEO de Redeia ha sido de máxima relevancia, habida cuenta de que es la compañía que cumple la hoja de ruta que se le marca en la planificación de las infraestructuras eléctricas. La última en haber sido desplegada, y en fase de ejecución, es la que aborda el periodo 2025-2030, sometida a dos modificaciones excepcionales para acelerar la electrificación y reforzar la resiliencia del sistema tras el apagón del año pasado: tiene en cartera una inversión asociada de 13.000 millones de euros.

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Roberto García Merino ha defendido la robustez del sistema, pero ha coincidido en la necesidad de capilarizarlo: el "despliegue de redes" es inexcusable.