La ciencia triunfa en los institutos gallegos: más de 250 clubs en toda Galicia promueven vocaciones STEM

Hace diez años la Xunta plantaba en Galicia una semilla de igualdad de oportunidades formativas y laborales desde los centros educativos gallegos con el impulso a los clubs de ciencia. En 2016-2017, siete centros pioneros participaban en un programa piloto cuyo objetivo era, y es, estimular el espíritu científico entre el alumnado y a la vez impulsar entre el alumnado, con especial atención a las estudiantes, las vocaciones STEM (las siglas, en inglés, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En el curso actual, los centros participantes ya ascienden a un total de 255 y todas las etapas educativas, desde Infantil a Bachillerato, pueden beneficiarse.

Así lo señala la Consellería de Educación en un comunicado en el que informa que una jornada este martes contribuirá en Santiago al intercambio de experiencias entre los coordinadores de estas iniciativas y de paso, a que el profesorado reciba formación sobre lo que la Xunta define como «el fenómeno científico del año», el eclipse.

En esta I Xornada de Clubs de Ciencia, la directora xeral de Ordenación e innovación educativa, Judith Fernández, que inauguró el evento, destacó la «utilidad» de este tipo de actividades para «estimular la imaginación y la experimentación» entre las personas más jóvenes. De hecho, el programa que está previsto para este martes en la capital gallega incluye, además de conferencias o de talleres de buenas prácticas, una actividad de laboratorios vivos donde se muestran experimentos con una «aplicación potencial» en los centros educativos, destacan desde el departamento que dirige Román Rodríguez.

Evolución positiva de indicadores de género

Desde la creación de los primeros grupos de los Clubs de Ciencia, la evolución de algunos indicadores ha sido positiva. Así, en este tiempo las adolescentes gallegas han ganado presencia en la modalidad del Bachillerato de Ciencia y Tecnología, la favorita de quienes cursan esa etapa, aunque todavía se registra una brecha en su contra. Que las mujeres se decanten por este tipo de estudios es una de las misiones del programa. Como explica la propia Xunta en la resolución que regula estas propuestas, «las decisiones que se toman sobre la orientación académica se forjan en la enseñanza obligatoria», de modo que un «factor determinante» para impulsar más vocaciones STEM entre las adolescentes «podría ser la creación de diversos entornos de aprendizaje donde se ofrezcan modelos próximos y proyectos interesantes que tengan una componente de género».

Pero no solo se trata de fomentar vocaciones STEM entre las chicas, sino de impulsar entre los escolares el «espíritu crítico» o el «razonamiento» que son propios de la ciencia. Los Clubs de Ciencia son programas educativos innovadores que se basan en procesos de aprendizacolaborativosvos y activos. El alumnado interesados propone sus propias cuestiones y resuelve problemas, otro aprendizaje que se considera esencial para su futura trayectoria académica y vital.

El interés de los estudiantes que se animan a los Clubs de Ciencia queda reflejado en que le dedican a la iniciativa horas fuera del aula. Al menos tienen que destinarles cuatro horas al mes fuera del horario lectivo.