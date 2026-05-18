Estos son los procedimientos médicos más caros en un hospital: desde lesiones medulares a intervenciones cardíacas

El coste de un ingreso hospitalario se ha disparado un 27 por ciento en los últimos cinco años hasta los 5.800 euros debido al aumento de precios de los suministros y al envejecimiento poblacional. La factura, en todo caso, depende mucho del diagnóstico del paciente, pues esto influye tanto en la duración de la estancia como en la complejidad de los procedimientos médicos que requiere la persona hospitalizada. El Ministerio de Sanidad desglosa por comunidades autónomas las intervenciones o patologías más costosas tanto para el sistema público como para el privado. En Galicia lo que resulta más caro son las lesiones de médula espinal. Cada hospitalización cuesta 22.700 euros.

La razón es que los lesionados medulares son los que más tiempo pasan en el hospital: 90 días de media. Afortunadamente, hay pocos ingresos de este tipo: solo 74 al año.

El segundo diagnóstico más costoso es el fallo en las válvulas cardíacas. Los pacientes que ingresan por esta causa acarrean un gasto de 20.559 euros. En este caso, el grueso de la factura reside en los procedimientos quirúrgicos que se requieren para curar al enfermo y que además se encarecieron un 25 por ciento desde 2019. Más de 2.300 gallegos fueron hospitalizados por esta causa en 2024.

Las quemaduras graves están también en el top de procedimientos más costosos para los hospitales. De media conllevan un desembolso por ingreso de 18.000 euros por una estancia media de aproximadamente dos semanas. Ha sido además de lo que más se ha encarecido en el último lustro, pues ahora un ingreso hospitalario en una unidad de quemados cuesta 7.200 euros más que en 2019, un 67 por ciento más, según los datos del Ministerio de Sanidad. En todo caso, solo hubo 223 hospitalizaciones por esta causa en el último año analizado.

Las patologías más comunes

Los ingresos más comunes en los hospitales gallegos son por neumonía. Hubo casi 13.000. Pero el coste de la hospitalización de pacientes con este diagnóstico no es de los más caros: se sitúa en 4.900 euros. También son muy frecuentes los ingresos por cálculos biliares (más de 9.000) que suponen un desembolso de 4.600 euros por paciente.

En cuanto a los trastornos mentales, en 2024 hubo más de 7.400 ingresos hospitalarios que supusieron un coste que oscila entre los 4.600 euros si se trata de problemas de ansiedad hasta los 9.200 euros por paciente en el caso de esquizofrenias u otras patologías psicóticas. Hubo más de 700 intentos de suicidio que terminaron en un hospital y cuya factura por paciente es de 5.100 euros tras una estancia media de 10 días.

Entre lo más económico están los partos. Solo suponen 2.100 euros por paciente. Y más barato resulta aún un aborto: alrededor de 1.600 euros.